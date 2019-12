Fleckeby : Pfandbons helfen Feuerwehr, Sportverein und DLRG

Edeka-Kunden können beim Leergutautomaten den örtlichen Vereinen mit einer kleinen Spende helfen.

von Achim Messerschmidt

29. Dezember 2019, 17:37 Uhr

Fleckeby | Die Qual der Wahl haben die Kunden des Edeka-Marktes in Fleckeby, wenn sie ihren Pfandbon einem guten Zweck zukommen lassen wollen. Bislang war neben dem Leergutautomaten nur eine Box der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) montiert. Seit kurzem hängt dort eine weitere Spendenbox für die Jugendfeuerwehr Fleckeby und die Jugendabteilung des örtlichen Sportvereins.

Frank Künemund, Jugendwart der Brandschützer, und Daniela Lißner, Jugendwartin des Sportvereins, hoffen nun gemeinsam mit den Jugendlichen auf viele Bons, die in der Box landen. „Das Geld benötigen wir für die Jugendarbeit und Projekte im Verein“, berichtet Daniela Lißner und auch Künemund muss nicht lange über mögliche Verwendungszwecke nachdenken: „Wir unternehmen viele Fahrten mit den Jugendlichen, da wird immer Geld gebraucht“, erzählt er. Und da kann sich eine hohe Summe ansammeln, wie das Team von der DLRG berichten kann:

Zwischen September 2015 und Dezember 2019 haben die Kunden bereits Pfand in einer Gesamtsumme von über 2000 Euro gespendet. Die Familie Paasch, Betreiber des Marktes, hat gemeinsam mit DLRG-Landesgeschäftsführer Thies O. Wolfhagen sowie Manuel Bernhard aus dem Vorstand und der stellvertretenden Jugendvorsitzenden, Birte Faltin, die Spendenbox regelmäßig geleert. Gemeinsam wurde ein Plakat montiert, um allen Kunden für ihre Spendenbereitschaft zu danken und gleichzeitig um weitere Unterstützung für die DLRG zu bitten. „Die Pfandspenden setzt die DLRG für die Arbeit vor Ort in Eckernförde und für die Bereiche der Nachwuchs-, Kinder- und Jugendarbeit, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Ausbildung ein“, sagte Wolfhagen. „Die DLRG lebt von jungen, engagierten Menschen, die im Verein aktiv sind. Aus den Spenden haben wir zum Beispiel unser 'Baywatch-Camp' an der Schlei gefördert“, ergänzte Manuel Bernhard. Hier erleben die Nachwuchsretter nicht nur Ferienspaß und Gruppengefühl, sondern machen auch die ersten praktischen Einsatzübungen und Erfahrungen.