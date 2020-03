Dänischer Wohld : Pfadfinder: Einkaufshilfe für Senioren

Im Amt Dänischer Wohld bieten Pfadfinder und Ehrenamtler Alltags-Unterstützung für Corona-Risikogruppen und Menschen in Quarantäne an .

15. März 2020, 14:32 Uhr

Gettorf | Das öffentliche Leben ist auch im Dänischen Wohld im Standby-Modus. Konzerte, Sportveranstaltungen, Gottesdienste sind aufgrund des Corona-Virus untersagt. Die Bücherei hat geschlossen, die Dorfputzaktionen fallen aus, die Freiwilligen Feuerwehren verzichten auf ihre Zusammenkünfte und Übungen um Infektionsrisiken zu minimieren, um so ihre Einsatzbereitschaft zu erhalten. Ab heute sind Schulen und Kitas geschlossen. Es gibt nur noch einen Notbetrieb für Kita-Kinder und Schulkinder bis zur 6. Klasse, deren Eltern in einem Bereich arbeiten, „der für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen notwendig ist und diese Eltern keine Alternativ-Betreuung für ihre Kinder organisieren können“. „Wie viele Kinder Anspruch auf diesen Notdienst haben, wissen wir noch nicht, da wir aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen nicht wissen in welchen Bereichen die Eltern arbeiten“, so Bürgermeister Hans-Ulrich Frank.



Keine öffentlichen Sitzungen mehr





Kreisverwaltung und Amtsverwaltung in Gettorf haben ihren Publikumsverkehr eingestellt. „Es wird keine öffentlichen Sitzungen mehr geben“, betont Amtsdirektor Matthias Meins. „Da gibt es große Einigkeit unter den Bürgermeistern.“ Die Amtsverwaltung arbeitet normal weiter. Die Mitarbeiter sind für die Bürger per E-Mail oder Telefon weiterhin wie gewohnt erreichbar. Mitarbeiter, die ihre Kinder betreuen müssen, arbeiten im Home Office. Das betrifft derzeit neun Mitarbeiter. Dazu kommt ein Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet.

An besondere Regeln müssen sich ab sofort die vier Mitarbeiter des Bauhofes Gettorf halten. Es gibt keine Arbeitsbesprechungen mehr und keine gemeinsame Mittagspause. „Es gibt nur noch Einzelaufträge, die dann möglichst einzeln abgearbeitet werden sollen“, so Bürgermeister Hans-Ulrich Frank. Weil das Abwassersystem und die Kläranlage auch im Krisenfall funktionieren müssen, ist an alles gedacht. Sollte eine Situation entstehen, dass Mitarbeiter des Klärwerks in Quarantäne müssen, werden sie diese Zeit nicht in den heimischen vier Wänden verbringen können, sondern müssen es in einem Wohncontainer an der Kläranlage tun.



Kostenloser Einkaufsservice





Verbote und erschwerte Arbeitsbedingungen für einzelne Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind das eine, praktische Hilfe für Menschen, die durch das Virus besonders gefährdet sind, das andere.

So haben die Gemeinden des Dänischen Wohlds einen Einkaufsdienst für Senioren und andere Risikogruppen organisiert, ebenso für Menschen, die unter häuslicher Quarantäne stehen. So soll vermieden werden, dass gefährdete Personen Supermärkte oder Apotheken aufsuchen, wo aufgrund der Anwesenheit vieler Menschen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Der Einkaufsservice für die Grundversorgung ist kostenfrei und wird zum großen Teil von Ehrenamtlichen ausgeführt. Diese werden dafür von Fachpersonal geschult, sodass die Einhaltung der erforderlichen Hygienevorschriften gewährleistet ist.

In Gettorf bieten die Kirchengemeinde mit ihren Pfadfindern und die AWO den Einkaufsservice an. Die Bestellungen können ab heute an Werktagen, jeweils von 9 bis 17 Uhr aufgegeben werden. Kontakt Kirchengemeinde: Tel. 0160/93419589; Kontakt AWO: 04346/8602.

In Lindau organisieren die Gemeinde-Kita und das DRK den Einkaufsdienst. Die Bestellungen können ab heute an Werktagen, jeweils von 8 bis 12 Uhr, aufgegeben werden. Kontakt: 04346/ 6025180