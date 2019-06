Running for Future in Eckernförde : Peter-Ustinov-Schüler: Erst laufen, dann pflanzen

Lauftag an der Peter-Ustinov-Schule: Schüler kaufen von Sponsorengeld zwei Bäume und pflanzen sie an den Goosseewiesen.

von Arne Peters

26. Juni 2019, 18:28 Uhr

Eckernförde | Der Lauftag hat ausgedient – „Running for Future“ heißt es an der Peter-Ustinov-Schule seit diesem Jahr. Damit ist die Kombination aus Sport und Engagement für die Natur gemeint. Die Schüler laufen nicht auf dem Sportplatz ihre Runden, sondern um die Goosseewiesen durch die Natur. Das zusammengelaufene Geld wird nicht für ein Projekt weit weg oder für die Klassenkasse gespendet, sondern landet direkt in der Natur vor Ort – in Form von zwei Bäumen.

700 Schüler waren vor drei Wochen unterwegs und haben insgesamt 2200 Kilometer zurückgelegt. Die Firma Baltic Fit hatte sich als Sponsor bereit erklärt und das Laufen mit 400 Euro belohnt. Jetzt haben 25 Schüler aus den Klassen 5a und 5c zwei Bäume gepflanzt.

„Wer viel Zeit im Grünen verbringt, wird für die Natur sensibilisiert und bekommt ein Gespür für sie“, erklärt Sportlehrer Jasper Lindemann seine Idee zu „Running for Future“. Als Partner hat sich die Schule die Nabu-Ortsgruppe gesucht, die die Goosseewiesen betreut und vor über 30 Jahren damit begonnen hat, das einst landwirtschaftlich intensiv genutzte Land zu renaturieren – immerhin 40 Hektar.

Und genau hier haben die Schüler zwei Bäume gepflanzt: eine Esche und eine Linde. Letztere direkt neben den Wanderweg. Jasper Lindemann: „So können die Kinder noch in 50 Jahren sagen: Diese Linde haben wir einmal selbst gepflanzt.“

Die Schüler fanden die Aktion gut. Sie mussten extra Bewerbungen schreiben, wenn sie bei der Pflanz-Aktion dabei sein wollten. „Die Bäume machen Sauerstoff für uns Menschen“, wusste Finja aus der Klasse 5a, und ihre Freundin Lisa fand es gut, „dass mal was für die Natur gemacht wird und nicht nur gegen die Natur wie zum Beispiel Straßen“. Auch Finn-Thjorve wusste Bescheid über das Bienensterben und dass Insekten Lebensraum und Nahrung benötigen. Die Bäume sind mit Bedacht ausgesucht worden: Sie blühen spät im Jahr, so dass die Insekten auch dann noch Nahrung finden.

Die Aktion „Running for Future“ wird als Erfolg gewertet – Wiederholung sehr wahrscheinlich.