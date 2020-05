Marathon trotz Corona : Peter Lahann: 42 Kilometer durch die Hüttener Berge

Nach der Absage des Hannover-Marathons startete Peter Lahann sein eigenes Laufspektakel.

von Achim Messerschmidt

05. Mai 2020, 13:48 Uhr

Osterby/Eckernförde | Die Enttäuschung bei Peter Lahann saß schon tief, als er die Nachricht aus Hannover erhielt. Wie andere Sportveranstaltungen auch, musste der Marathon abgesagt werden. Groß war die Vorfreude des 63 Jahre alten Eckernförders, gemeinsam mit mehr als 20.000 anderen Läufern in Hannover an den Start zu gehen. Monatelang hatte Peter Lahann trainiert, um sein Ziel, die 42,195 Kilometer unter vier Stunden zu absolvieren, zu erreichen. „Ich war richtig fit“, sagt er. Seinen ersten Marathon lief Lahann im vergangenen Jahr in Bremen, im Ziel zeigte die Stoppuhr 4:19 Stunden an. Das sollte jetzt in Hannover besser werden.

Peter Lahann dachte schon, für den Marathon 2020 umsonst trainiert zu haben, als seine Frau Helga ihm vorschlug, trotzdem zu laufen – alleine gegen die Zeit. „Stay at home“ nannten die Veranstalter vom Hannover-Marathon diese Aktion. Alle angemeldeten Starter sollten nicht resignieren, sondern laufen. Peter Lahann machte mit, er bekam seine Startunterlagen zugeschickt, die Startnummer und sogar die Medaille gab es schon vorab und die wollte sich der rüstige Athlet verdienen.

Im Veilchenweg in Eckernförde startete Peter Lahann. Die Strecke quer durch die Hüttener Berge hatte er vorab mit dem Fahrrad abgefahren und abgemessen. Dabei stellte er fest, „die Region ist ganz schön hügelig“. Das wäre in Hannover vermutlich anders gewesen, aber den schöneren Ausblick hatte er mit Sicherheit bei seinem Heim-Marathon. Von Eckernförde aus führte die Strecke weiter nach Lehmsiek, Profit, Goosefeld, Osterby, Brandenhorst, Groß Wittensee, Damendorf, Osterbyholz und wieder Osterby. Begleitet wurde Peter Lahann von seiner Frau, die mit dem Fahrrad nebenher fuhr und mit Wasserflaschen für die notwendige Flüssigkeitszufuhr sorgte.

In Osterby, etwa bei Kilometer 30, wurde er von seinem Sohn Thomas und dessen Familie begrüßt. Die letzten zwölf Kilometer schloss er sich seinem Vater an. „Mein Sohn hat mich zum Laufen gebracht“, erzählt Peter Lahann, der mit 60 Jahren erstmals die Laufschuhe schnürte. In Thomas’ Betriebssportgruppe der SH Netz AG war Peter Lahann dabei, auch beim „Lauf zwischen den Meeren“.

Zu einem erfolgreichen Marathon gehört auch ein würdiger Zielempfang. Und im Veilchenweg hatte sich Sohn Thomas etwas Besonderes ausgedacht. Nachbarn und Freunde warteten im Ziel, auf die Straße hatten sie mit Kreide Anfeuerungen für den Ausdauerläufer geschrieben. Hingucker war aber der große Zielbogen, den sich Thomas Lahann von seinem Arbeitgeber ausgeliehen hatte, „den kannte ich schon von vielen Dorfläufen“, sagt der 63-Jährige. Aber vor allem freute er sich auch, als er auf die Uhr schaute: Im Ziel angekommen, zeigte sie 3.59 Stunden an.