Green Screen : Peter Fera wird Ehrenmitglied

Urgestein der Naturfilmszene hat entscheidend zur Professionalität des Festivals beigetragen.

von Arne Peters

19. September 2018, 19:00 Uhr

Er hat Filme gedreht und produziert, hat mit Heinz Sielmann zusammen gearbeitet und Kontakte in die komplette Naturfilmszene Deutschlands aufgebaut: Peter Fera ist jetzt zum Ehrenmitglied des Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen ernannt worden. „Ohne dich hätten wir es nicht geschafft“, sagte die Vorsitzende des Green-Screen-Vereins Ulrike Lafrenz in einer Feierstunde.

Peter Fera war maßgeblich daran beteiligt, dem Festival einen professionellen Anstrich zu verpassen. Und mehr: Er verbreiterte das Fundament, indem er Seminare für die Filmemacher einrichtete, die Preisjurys zusammenstellte und als Berater der Festivalleitung fungierte. Dabei halfen ihm seine vielfältigen Kontakte in der Film- und Produktionsszene.

Die Karriere Peter Feras begann in den 50er-Jahren mit einer Lehre zum Kamera-Assistenten bei der Tagesschau. Im Anschluss drehte er unter anderem kulturelle Dokumentationen, lebte vier Jahre in Beirut und drei Jahre in Afrika. In den 70er-Jahren entdeckte er den Naturfilm für sich, arbeitete als Kameramann für Heinz Sielmann auf der ganzen Welt. Später war er als Produktionsmanager bei Marco Polo tätig, bis er 2010 im Alter von 74 Jahren in den Ruhestand ging. Insgesamt gewann er 40 Preise, darunter auch den Grimme-Preis.

2011 zog er von Heidelberg nach Eckernförde, um seine Kraft ganz dem Internationalen Naturfilmfestival Green Screen widmen zu können. Nun, mit 82 Jahren, lässt die Kraft nach, doch Green Screen wird er verbunden bleiben. Neben Inge Sielmann ist er das einzige Ehrenmitglied des Festivals.