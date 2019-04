Wanderausstellung in Neuwittenbek : Pestizide – Risiken für Mensch, Tier und Umwelt

Unter dem Titel „Pestizide - Risiken für Mensch, Tier und Umwelt“ zeigt der Landesverband der NaturFreunde Schleswig-Holstein derzeit eine Wanderausstellung.

von Torsten Peters

07. April 2019, 14:25 Uhr

Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenbehandlungsmitteln verliert zunehmend an gesellschaftlicher Akzeptanz. In unserem unmittelbaren Umfeld beobachten wir ein Insektensterben, in unseren Gärten leben erkennbar weniger Vögel.

Der Einsatz von Neonicotinoden ist wegen ihrer Gefahr für die Bienen seit 2018 im Freiland verboten. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein, es mehren sich Forderungen nach Anwendungbeschränkungen bis hin zu Verboten.

Unter dem Titel „Pestizide - Risiken für Mensch, Tier und Umwelt“ zeigt der Landesverband der NaturFreunde Schleswig-Holstein derzeit eine Wanderausstellung zu diesem Thema, die von der Umweltlotterie Bingo gefördert wurde.

Sie wurde auch auf der Dialog-Veranstaltung „Pestizide reduzieren“ am 22. Februar im Wissenschaftszentrum Kiel, die zusammen mit dem Öko-Anbauverband Bioland veranstaltete wurde, vor knapp 140 Teilnehmenden aus Verbänden, Landwirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung gezeigt. Nach Grußworten unter anderen auch von der Fernsehköchin Sarah Wiener und zwei Expertenvorträgen stellte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht dort die Grundzüge seiner Pestizidpolitik vor.

Dies haben die SPD-Ortsvereine im Amt Dänischer Wohld zum Anlass genommen, die Landesgeschäftsführerin der NaturFreunde S-H, Dr. Ina Walenda, heute nach Neuwittenbek einzuladen. Sie wird die Ausstellung mitbringen und einen Vortrag zum Thema halten. Danach wird Gelegenheit zur Diskussion sein.

Ausgerichtet wird die Veranstaltung von den Neuwittenbeker Sozialdemokraten. „Ich freue mich, dass es gelungen ist, sowohl die Ausstellung nach Neuwittenbek zu holen als auch mit Dr. Walenda eine fachkundige Referentin zu gewinnen. Themen wie Artenvielfalt, Bienensterben und Qualität unserer Nahrungsmittel beschäftigen uns hier vor Ort immer mehr“, erklärt Neuwittenbeks SPD- Ortsvereinsvorsitzender Jürgen Strack, der die Veranstaltung organisiert.

Die Veranstaltung findet im Versammlungsraum an der Klaus-Stein-Halle in Neuwittenbek statt. Die Ausstellung kann ab 18 Uhr besichtigt werden, um 19 Uhr beginnen Vortrag und Diskussion. Weitere Informationen finden sich auch auf der Homepage der NaturFreunde unter http://www.naturfreunde-sh.de.