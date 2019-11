Mobilitätsportal in den Hüttener Bergen : Per Mausklick ans Ziel

Das Mobilitätsportal des Amtes Hüttener Berge ist jetzt offiziell am Start. Die Bürger können per Mausklick Angebote buchen.

von Achim Messerschmidt

14. November 2019, 13:50 Uhr

Gross Wittensee | Ein wenig ruckelte es noch, als Amtsvorsteher Gero Neidlinger und Thorsten Schulz von der Projektgruppe den Startknopf auf dem Smartboard drückten, aber dann waren sie auch schon drin – im Mobilitätsportal Hüttener Berge, dem ersten digitalen Projekt, das jetzt für alle Bürger online erreichbar ist. Als Alternative zum öffentlichen Personennahverkehr hat das Amt Hüttener Berge mit seinen Partnern ein eigenes Beförderungskonzept erstellt.

Eine Alternative zum ÖPNV

„Ab 18 Uhr kommt der ÖPNV auf dem Land zum Erliegen“, sagt Amtsdirektor Andreas Betz. Für Menschen ohne eigenes Auto in den Gemeinden sei es aber auch schon tagsüber schwierig, Termine in Eckernförde oder Rendsburg wahrzunehmen. Der Besuch beim Arzt oder der Behörde und der Einkaufsbummel werden da zur Herausforderung.

Mitfahrbank, Dörpsmobil und Marktbus

Im Rahmen der Zukunftsstrategie Daseinsvorsorge und der digitalen Agenda wurden Angebote geschaffen, um die Mobilität auf dem Land zu erhöhen. Diese werden jetzt auf der Internetseite des Amtes Hüttener Berge zusammengeführt - übersichtlich nebeneinander platziert. Da sind die drei Mitfahrbänke in Osterby, Bünsdorf und Ascheffel die beiden E-Fahrzeuge in Ascheffel und Sehestedt, Hüttis Marktbus und auch der ÖPNV mit seinen Verbindungen sowie die Möglichkeit private Mitfahrgelegenheiten anzubieten und zu suchen.

Ascheffels Dörpsmobil nimmt Fahrt auf

Wer das Mobilitätsportal lückenlos nutzen möchte, muss sich auf der Amtsseite registrieren. Die Verbindungen des ÖPNV und die Standorte der Mitfahrbänke können aber auch ohne Anmeldungen eingesehen werden. Die Buchung des Ascheffeler Dörpsmobil ist Mitgliedern des neu gegründeten Vereins „För mien Dörp“ vorbehalten. „Zur Zeit haben wir 24 Mitglieder“, berichtete Helmut Hagge. Gut zehn Buchungen habe es für das Elektro-Fahrzeug schon gegeben. Das Sehestedter E-Auto, das von KanalTreff-Inhaber Holger Petersen verwaltet, steht allein Bürgern der Gemeinde zur Verfügung.

Wenn wir erreichen, dass niemand mehr alleine im Auto unterwegs ist, ist das Mobilitätsportal auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Andreas Betz, Amtsdirektor

Die Route Bünsdorf - Sehestedt - Haby - Holtsee - Lehmsiek - Eckernförde fährt Hüttis Marktbus – sonnabends und mittwochs, aber nur nach Bestellung. Über das neue Portal kann man sich seinen Platz reservieren und auch bezahlen. Mit Leben gefüllt werden muss vor allem das Angebot der privaten Mitfahrgelegenheiten. Hier können Bürger ihre Fahrstrecken eintragen, um Mitfahrer zu finden.

Weitere Module fürs Bürgerportal kommen hinzu

„Digitalisierung reduziert sich oftmals nur auf Dienstleistungen der Verwaltung, aufs e-Government“, sagt Thomas Höhn, Geschäftsführer von Höhn Consulting und Projektleiter von „Hüttis digitaler Agenda“. „Aber es gibt ganz andere Probleme im ländlichen Raum“, betont er. Und daran werde in der „digitalen Werkstatt“ gearbeitet, um das Bürgerportal Stück für Stück mit Leben zu füllen. Im ersten Quartal 2020 sollen weitere Bausteine dieses Online-Portals scharf geschaltet werden. Darunter „Hütti feiert“, ein Modul zur Buchung von Grillplätzen und Veranstaltungsräumen in den 16 Gemeinden. Auch „Kauf im Dorf“ soll kommen – hier können die Bürger regionale Produkte erwerben. Thomas Höhn bezeichnete dies als die „Lego-Strategie“. Die digitalen Angebote würden kombinierbar sein, auf einer einheitlichen Technologie basieren und einheitlich in der Bedienung sein.

Die Kosten für das Bürgerportal belaufen sich auf 234.000 Euro. Gefördert wird das Projekt mit 80 Prozent Bundesmitteln, verbleibt ein Eigenanteil für das Amt von knapp 47.000 Euro.

Mit dem Mobilitätsportal will das Amt Maßstäbe setzen und andere Kommunen zum Nachahmen motivieren. „Hüttis digitales Mobilitätsportal soll anderen Kommunen zur Verfügung gestellt werden“, sagt Betz.