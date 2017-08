Treffen von Tauben-Züchtern : Passion für seltene Schönheiten

vergrößern 1 von 2 Foto: querhammer (2) 1 von 2

Der Legende nach sollen sie 1888 als Lebendfutter für Raubtiere, die an den Berliner Zoo geliefert wurden, nach Deutschland gekommen sein: Die Lahore. Andreas Sellmer aus Gettorf züchtet die seltene Taubenrasse, die ursprünglich vom indischen Subkontinent stammt. Seit 30 Jahren ist Sellmer Mitglied im Sonderverein der Lahore-Züchter. Kürzlich hatte er Zuchtfreunde aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Hessen zu Besuch. Einmal im Jahr treffen sich die Züchter der Gruppe Ost zum persönlichen Austausch. Dann hat jeder ein paar seiner Tauben dabei und es wird gefachsimpelt. Da die Rasse sehr selten ist, wohnen die Züchter weit auseinander – ein schnelles Treffen am Freitagabend funktioniert da nicht. So treffen sie sich in jedem Jahr für ein Wochenende. Jedes Jahr richtet ein anderer Züchter das Treffen aus.

Lahore-Zucht ist Männersache, jedenfalls in der Gruppe Ost. Die Frauen sind bei den Treffen dennoch immer dabei. Mit der Zucht haben sie alle aber nichts am Hut. Ob sie füttern dürfen? „Nur im Notfall“, erzählt eine der Frauen. Die seltene Taubenrasse Lahore ist nach der zweitgrößten Stadt Pakistans, in der heute über sieben Millionen Menschen leben, benannt. Was an der Legende mit dem Lebendfutter dran ist, lässt sich schwer nachprüfen. Der Sonderverein der Lahore-Züchter in Deutschland geht davon aus, dass die Tauben in der Mitte des vorletzten Jahrhunderts über Österreich und England nach Deutschland gekommen sind, wobei das eine das andere nicht zwangsläufig ausschließt. Als gesichert gilt jedoch, dass die Rasse ursprünglich vom indischen Subkontinent stammt, genauer aus der heutigen pakistanischen Provinz Lahore.

Noch heute gibt es ähnlich gezeichnete Tauben in der Heimatregion der Lahore-Tauben. Charakteristisch ist die sogenannte Mantelzeichnung der Tiere, die weltweit nur bei dieser Taubenrasse vorkommt. Der Mantel hat eine der zwölf anerkannten Farben: Schwarz, Silber, Rot, Gelb, Blau mit schwarzen oder ohne Binden, Blaufahl mit dunklen Binden, Blaugehämmert, Blaufahl-gehämmert, Dunfarbig, Rotfahl oder Gelbfahl. Aus dem Mantel guckt im Hals- und Brustbereich der weiße Pulli hervor. So eine Mantelkante muss wie beim gleichnamigen Kleidungsstück aus Textil gerade sein. Das macht die Zucht sehr anspruchsvoll. Wer die Rasse züchtet, benötigt viel Geduld, um am Ende des Jahres zehn gut gezeichnete Jungtiere zu haben, die auf einer Ausstellung präsentiert werden können. Denn die Zeichnung wird nicht konstant vererbt.

„Junge Leute geben häufig schnell wieder auf. Sie wollen schnell einen Preis für ihre Tauben, aber das funktioniert nicht bei den Lahore“, sagt Andreas Sellmer, der schon seit mehr als 30 Jahren züchtet. Die meisten Züchter lassen ihre Lahore nicht frei fliegen, sondern halten sie in Volieren. „Sie sind zu langsame Flieger. Die Raubvögel sind einfach schneller“, erklärt Sellmer.

Lahore werden nicht nur in Deutschland gezüchtet, sondern auch in anderen Ländern. Mit Züchtern aus Frankreich, England, Tschechien, Polen und Dänemark besteht ein reger Austausch. Im Laufe der Zeit haben sich in Europa die Lahore verändert, andere Rassen wurden eingekreuzt. Eine der Veränderungen betrifft die Beine und Füße. Hatten die Lahore ursprünglich keine Federn an den Beinen und Füßen, hatten sie später „Strümpfe“ an. Inzwischen ziert eine relativ üppige Fußbefiederung die Tiere. Gekreuzt wird bis heute. Ohne geht es nicht, denn da die Rasse sehr selten ist, braucht es immer wieder eine Erweiterung des Genpools.

In der ursprünglichen Heimat Pakistan sind ähnlich gezeichnete Tauben bis heute zu finden. Immer wieder gibt es neues Interesse an der seltenen Rasse, auch in fernen Ländern. So klingelte es 2001 bei Rolf Spieker. Vor ihm stand ein Scheich aus Bahrain mit Dolmetscher, der Lahore-Tauben kaufen wollte. Fünf Paare des Farbenschlages blau gehämmert habe er gekauft.





31.Aug.2017