Hafenfest : Party und Schatzsuche am Hafen

Damp | Ein Fest für Fans des Wassers, des Wassersports, für Wikingerfans, Rätselfreunde und für Freunde maritimer Leckereien und Klänge wird am 2. September im Ostsee Resort Damp gefeiert. Zum bereits 5. Hafenfest wird mit vielen Aktivitäten und Wissenswertem ab 11 Uhr eingeladen.

So öffnet die Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ihre Türen für Besucher und lädt zum „Open Ship“ ein. Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) empfängt Gäste zur Besichtigung ihrer Station „Albatros“. Ebenfalls vor Ort ist die Umweltorganisation „ONE earth ONE ocean“, die beim Hafenfest ihren speziellen Katamaran „Seehamster“ präsentiert. Dieses Fahrzeug befreit Gewässer von Plastikmüll. An einem Infostand klärt die Organisation über ihre Arbeit und die große Not zum Handeln auf. Das Ostsee Resort Damp, das gemeinsam mit seinen Gästen die Umweltorganisation seit November 2014 unterstützt, wird an dem Tag symbolisch einen Scheck über 35 216 Euro überreichen. Dies entspricht der bereits gezahlten Summe, die seit Beginn der Spendenaktion „Mit Verzicht die Weltmeere retten“, zusammengekommen ist, teilt das Ostsee Resort mit.

Erstmalig beteiligt am Hafenfest ist „KEY ZONE - Live Escape Games“ aus Lübeck. Sie haben eine sogenannte Brainbox dabei. Dabei handelt es sich um eine mobile Rätselstation, bei der es gilt, gegen die Zeit oder ein anderes Team verschiedene Hinweise zu finden, zu kombinieren und sich dabei über mehrere Schlösser und Türen bis zum finalen Rätsel vorzuarbeiten.

Neu beim diesjährigen Hafenfest ist zudem das Thema „Wikinger“. So gibt es kostümierte Wikingererlebnisführungen für Kinder mit dem Titel „Die Nordmänner kommen“. Unter Betreuung eines zeitgenössisch gewandeten Zeitreisebegleiters wird Kindern ab sechs Jahren eine faszinierende Erlebnisführung rund um das Thema Wikinger geboten, bei der sich die Gruppe auf Spurensuche in die Zeit des Mittelalters begibt.

Die Musikgruppe Pech und Schwefel präsentiert Kinderwikingerlieder zum Mitmachen und Mitsingen. Am Strand wird außerdem eine Schatzsuche stattfinden. Unter Zuhilfenahme alter Runenbotschaften auf Baumrinde wird dort ein Wikingerbeuteschatz gesucht.

Ein Wikingerlager am Strand, Tauziehen und Kistenklettern am Hafenkran lassen außerdem die Herzen der jungen Besucher höher schlagen. Abgerundet wird das Hafenfestprogramm von Kunsthandwerkern und Hobbykünstlern, die ihre Arbeiten präsentieren und anbieten.

Kulinarische Leckereien sorgen für Stärkung und Live-Musik von „In2Parts“, dem Shantychor „De Büttpedders“ und der Band „Beathouse“ für gute Laune.

Infos: Internet: www.ostsee-resort-damp.de

von Dirk Steinmetz

erstellt am 29.Aug.2017 | 06:35 Uhr