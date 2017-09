Parkplatzschach in Eckernförde

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Gernot Kühl

erstellt am 22.Sep.2017 | 11:41 Uhr

Eigentlich war die Sache klar: Am Schulweg sollte schnell ein neues, möglichst kostenfreies Parkdeck entstehen, um die wegfallenden Parkplätze in der Innenstadt zu kompensieren. Von mehreren hundert Stellplätze parallel zur Bahn war die Rede. Es gibt zwar noch keinen offiziellen Beschluss, aber eine entsprechende Erkenntnislage in (fast) allen Fraktionen. Nun hat offenbar ein sehr potenter Investor seinen Hut in den Ring geworfen, um dem trüben Bahnhofsviertel mehr Leben, Konsum und Kultur einzuhauchen. Politiker nennen das „Inwertsetzung“. Parkplätze sind dafür zu profan. Das heißt: Die Kernfläche wird möglichst hochwertig bebaut, Parkflächen gibt’s für Anlieger und Kunden, öffentlicher Parkraum wird verlagert. In diesem Fall aufs 3. Gleis und an den Grünen Weg. Sicher nicht unzumutbar, aber eben etwas unbequemer, weil etwas weiter weg. Dafür gibt’s dort aber verlässlichen Parkraum, auch nicht ohne. Die Kaufleute aus der Innenstadt finden das allerdings nicht witzig, sie befürchten Umsatzeinbußen, sprechen von einem „großen Fehler“ und fordern 600 öffentliche Parkplätze ganz nah dran im Schulweg. Diesen Konflikt muss man entweder aushalten oder versuchen, Abhilfe zu schaffen und Kompromisse und vielleicht auch Kooperationsmodelle zur Parkplatzmitfinanzierung durch die profitierenden Innenstadthändler zu finden.

Die Interessen des Investors am Bahnhof sind das eine, die der Stadt, der Bürger und der Kaufleute das andere. Möglich, dass dies doch noch zusammengeht. Und die zusätzlichen Parkplätze am 3. Gleis und Grünen Weg werden trotzdem gebraucht.