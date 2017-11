Was wird aus der Brachfläche am Südstrand? : Panzerplatte: Investorin ist am Zug

vergrößern 1 von 2 Foto: karkossa-schwarz 1 von 2

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 03.Nov.2017 | 06:48 Uhr

Eckernförde | Stillstand am Südstrand – es ist kein schöner Anblick, der sich Autofahrern und Passanten an der B 76 am Ortseingang Eckernfördes bietet. Kommt man aus Fahrtrichtung Kiel, ist kurz hinter dem Südstrand ein Grundstück zu sehen, das an Trostlosigkeit nicht zu überbieten ist. Von einem hohen Bauzaun umgeben liegt die 2800 Quadratmeter große Fläche mit direktem Ostseezugang unberührt da. Eigentümerin ist Krimhilde Mann aus Leverkusen. Ursprünglich wollte die Investorin auf dem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zur WTD 71 ein Hotel bauen, doch sie erhielt kein Baurecht für die Fläche. Seit 2015 herrscht Stillstand in den Verhandlungen zwischen der Investorin und der Stadt, seit zwei Jahren präsentiert sich Eckernförde an diesem Ortseingang nicht von seiner besten Seite.

Ein Zustand, den das Bürger-Forum und der SSW nicht länger hinnehmen wollen. Sie wollen Bewegung in die Sache bringen und brachten das Thema auf der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend auf die Tagesordnung. In Abwesenheit Matthias Hubers vom Bürger-Forum stellte Ratsherr Rainer Bosse (SSW) den gemeinsamen Antrag vor. Auch vor dem Hintergrund einer erneuten Hotel-Debatte in Eckernförde möchten die beiden Fraktionen Klarheit in Bezug auf eine mögliche Nutzung der Liegenschaft haben. „Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen auf der sogenannten Panzerplatte für gewerbliche Nutzung, die den Interessen der Stadt Eckernförde entsprechen. Die Kosten soll die Eigentümerin tragen“ – so lautete der Antrag von Bürger-Forum und SSW. Die Verwaltung solle gebeten werden, eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes vorzubereiten. „Wir wollen mit dem Antrag endlich Klarheit schaffen“, sagte Rainer Bosse.

Für diese sah Ratsherr Jürgen Neumann (SPD) keine Notwendigkeit: „Es gibt kein konkretes Objekt, keine Planung, keine Vorstellung. Man kann nichts Differenziertes dazu sagen.“ Ausschussvorsitzender Thorsten Peuster wies darauf hin, dass bei einem Bauvorhaben eine F-Planänderung nötig sei, da sich die Liegenschaft im Außenbereich der Stadt befindet – dort darf nicht gebaut werden. Das bekräftigte auch Sören Vollert, bürgerliches Mitglied der Grünen: „Wir haben mal beschlossen, im Außenbereich nicht zu bauen.“

Anders die Fraktion der CDU: „Wir waren schon einmal im Bauausschuss soweit, dass alles möglich gewesen wäre“, erinnerte Georg Bicker, bürgerliches Mitglied der CDU, an die Entwicklung. Selbst der Gestaltungsbeirat sei seinerzeit von den Entwürfen der Investorin für einen Hotelneubau angetan gewesen. „Wir sollten versuchen, einen B-Plan aufzustellen“. Unterstützung erhielt er von Rainer Beuthel, Die Linke. „Die Fläche wäre eine gute Alternative als Standort für ein Hotel“, so Beuthel, und es würden endlich Fakten geschaffen.

Bürgermeister Jörg Sibbel stellte unmissverständlich klar: „Die Liegenschaft befindet sich im Außenbereich. Wenn die Eigentümerin behauptet, es gehöre nicht zum Außenbereich, ist das unzutreffend. Es ist ein Privatgrundstück, das sich in den Händen einer einzelnen Person befindet, die den F-Plan kennen müsste und die wissen müsste, dass man da nicht bauen darf.“ Selbst wenn dem Antrag von Bürger-Forum und SSW entsprochen werde, „hat das nichts mit einem Hotelneubau zu tun“, sagte der Verwaltungschef. Die Kosten für eine Planung müsse auf jeden Fall die Investorin tragen.

„Wir erhalten Sicherheit und Klarheit nur durch einen B-Plan“, so Bicker. Da in diesem Verfahren die Träger der öffentlichen Belange gehört werden müssten, kämen dann auch alle Einwände, die gegen eine Bebauung sprechen, auf den Tisch.

Der Ausschuss folgte der Empfehlung des Ausschussvorsitzenden Peuster, den Antrag zurückzuziehen und der Investorin den Antrag auf einen vorhabenbezogenen Bauantrag zu empfehlen.

Bis Redaktionsschluss lag von der Investorin noch keine Stellungnahme zu dem Thema vor.