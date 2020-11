Weihnachten im Schuhkarton : Pakete packen für bedürftige Kinder

Bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ werden Geschenke für Kinder aus Krisengebieten in Ost- und Südeuropa gepackt.

von Dieter Suhr

09. November 2020, 13:45 Uhr

Altenholz | Seit 1996 unterstützen hunderttausende von Menschen die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, durch die Kinder in Krisengebieten ein Weihnachtsgeschenk bekommen – oft das Erste in ihrem Leben. Seit elf Jahren ist auch Peter Tischer mit seinen Apotheken in Altenholz und Dänischenhagen dabei und sammelt Weihnachtspakete für die Aktion.

„In diesem Jahr kommen die kleinen Pakete benachteiligten Kindern in Ost- und Südeuropa zugute“, so Tischer. Corona-bedingt läuft die Aktion in diesem Jahr etwas schleppender als in den Vorjahren. Auch wenn das Gros der Pakete immer kurz vor Aktionsende die Sammelstellen erreicht, sind es bislang aber doch weniger Geschenkkartons als in den Vorjahren.

Aufgrund der Pandemie erledigen Tischer und sein Team die gesamte Arbeit diesmal alleine

„Nicht nur, dass Ursula Kruse aus Schilksee, die in den vergangenen Jahren mit ihren Enkelkindern eine große Hilfe war, diesmal Corona-bedingt nicht teilnimmt, auch sonst verzichten wir diesmal auf externe Unterstützung“, sagt Tischer. Zu groß ist der Respekt vor dem Virus.

In die Pakete darf nicht alles rein

Aufgrund strenger Einfuhrbestimmungen in den osteuropäischen Ländern ist nicht alles erlaubt, was in den Paketen ist. Deshalb kontrollieren Tischer und seine Mitarbeiterinnen jeden Karton und nehmen das, was nicht drin sein darf, heraus. „Das Entnommene wird aber nicht vernichtet, das geht als Spende an das Kieler Frauenhaus“, betont der Apotheker. So sollen die Kartons beispielsweise keine gebrauchten Sachen enthalten, auch Lebensmittel, Süßigkeiten mit pflanzlicher Füllung, Literatur oder Flüssigkeiten wie Seifenblasen, Zerbrechliches oder Kriegsspielzeug und Spielzeugwaffen sollten Tabu sein.

Süßigkeiten wie Vollmilchschokolade oder Gummibärchen, Hygieneartikel, Spielzeug, Schulmaterialien und Kleidung hingegen sind gerne gesehen. Und natürlich auch die „Wow-Geschenke“ wie Puppen oder Kuscheltiere, Musikinstrumente oder Schuhe.

Abgabefrist ist der 16. November

Tischer und sein Team freuen sich über jeden Karton, der noch in den Apotheken abgegeben wird. Wer noch ein Paket in Schuhkartongröße packen und abgeben möchte, sollte vermerken, ob es für Jungen oder Mädchen gefüllt wurde und ein ungefähres Alter des Empfängerkindes angeben.

Die Kartons sollten wegen der Kontrolle nicht fest verschlossen sein, dürfen aber gerne mit Weihnachtspapier oder anderen kreativen Ideen ein weihnachtliches Erscheinungsbild liefern. Bei ihren Empfängern werden die bunten Schuhkartons dann sicher für große, staunende Kinderaugen sorgen – und hoffentlich werden viele Kinder in Kartons aus dem Dänischen Wohld schauen.

Abgegeben werden können die Pakete noch bis Montag, 16. November, in der Apotheke Altenholz im Erdbeerfeld und der Apotheke Dänischenhagen.