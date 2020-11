Owschlag : Owschlagerin Wiebke N. macht bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ mit

Die 53-Jährige hat für die Sat.1-Show einen fremden Mann geheiratet, den sie nie zuvor gesehen hat.

von Miriam Richter

23. November 2020, 13:52 Uhr

Owschlag | In der Sat.1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat die Owschlagerin Wiebke N. ihren Mann Norbert geheiratet. Und das, obwohl sie sich bis dahin gar nicht kannten. „Im SAT.1-Sozialexperiment ‚Hochzeit auf den ersten Blick’ werden jeweils zwei Singles in einem ausgeklügelten Prozess von Experten gematcht. Nach dem Matching treten sie gemeinsam vor den Traualtar und heiraten – ohne sich zuvor jemals gesehen zu haben“, heißt es auf der Homepage des Senders. Wie war die Situation für sie? Im Interview mit EZ-Redaktionsmitglied Michelle Ritterbusch berichtet die 53 Jahre alte Hochbauingenieurin von ihren Erfahrungen.



Wie haben Sie von diesem Format erfahren?

Eine Freundin hat mich auf das Format aufmerksam gemacht. Sie war der Meinung, das könnte die ganz große Chance auf eine neue Liebe in meinem Leben sein. Ich muss gestehen, ich kannte die Sendung bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ihr Zuspruch hat mich aber ermuntert, mich mit dem Gedanken an eine Teilnahme auseinanderzusetzen. Mit der Annahme, dass ich in meinem Alter und bei der Vielzahl der Bewerber höchstwahrscheinlich keine Chance auf ein neues Liebesglück hätte, habe ich mich dann tatsächlich unbedarft und spontan beworben.

Was hat Sie an diesem Format gereizt?

Nachdem ich mir sämtliche Staffeln von „Hochzeit auf den ersten Blick“ angesehen habe, verfestigte sich mein Vertrauen und mein Glaube in das Matchingverfahren. Bis zum Bewerbungszeitpunkt hatte ich selbst nicht viel Erfolg, einen passenden Partner zu finden, und habe aufgrund der hohen Erfolgsquote der vergangenen Staffel meine Chance gesehen, noch einmal das ganz große Liebesglück zu finden.

Wie lief der Vorbereitungsprozess ab?

Eingangs waren digital fast 2000 Fragen in unterschiedlichsten Bereichen zu beantworten. Danach erfolgte ein langes telefonisches Aufklärungsgespräch sowie Videos, die ich Covid-bedingt selbst aufgezeichnet hatte und die mich in meinen unterschiedlichsten Lebensbereichen zeigen. Damit war die erste Hürde gemeistert. Es folgten Videokonferenzen mit allen Experten, zwei Workshops, die natürlich unter den zu der Zeit bestehenden Covid-Auflagen stattfanden, sowie die Beantwortung weiterer umfassender Fragenkataloge und ein Gesundheitscheck. Danach hieß es warten und hoffen. Dann folgte tatsächlich die Überraschung: Es wurde ein passendes Match für mich gefunden! Ich konnte es gar nicht glauben. Von diesem Zeitpunkt an stand mein Leben auf dem Kopf…

Wie war das Gefühl, als Sie erfahren haben, dass für Sie ein Ehemann gefunden wurde?

Ich konnte es gar nicht glauben. Es fühlte sich so irreal an! Die Wahrscheinlichkeit, dass es in meinem fortgeschrittenen Alter tatsächlich einen passenden Ehemann geben sollte, ging für mich gefühlt gegen Null. Allerdings war mir auch ein bisschen flau in der Magengegend. „Du bist total verrückt“, dachte ich mir! Aber ich rief mir ins Bewusstsein: „Wer nichts wagt, der kann auch nichts gewinnen.“

Wie liefen die Hochzeitsvorbereitungen?

Vom Zeitpunkt, als ich erfuhr, dass ich dabei bin, bis zum Tag der Trauung verblieben mir zwei Wochen. Ich hatte zwar nichts mit allen Vorbereitungen der eigentlichen Zeremonie zu tun, aber es mussten Unterlagen für das Standesamt beigebracht werden, die Gäste waren einzuladen, kurzfristig Urlaub einzureichen und zu bekommen, die Reise zum Standesamt zu organisieren, diverse Beautytermine wahrzunehmen, Outfits auszuwählen und natürlich, neben weiteren Dreharbeiten, mein allererstes echtes Brautkleid auszusuchen. Das war schon eine sehr große Herausforderung. Letztendlich hat dann alles just in time geklappt.

Wie bereitet man sich auf eine Hochzeit vor, wenn man seinen Partner noch gar nicht kennt?

Das habe ich mich auch immerzu gefragt. Es erschien mir die beste Lösung zu sein, mich einerseits auf die seelische Unterstützung und das Urteilsvermögen von Familie und Freunden zu verlassen, aber andererseits natürlich auf mich selbst zu bauen, mir selber treu zu bleiben. Insgesamt glich mein Allgemeinzustand einer Achterbahn. Ich habe mich oft gefragt, wie er aussehen könnte, was ihm an mir gefallen oder nicht gefallen würde und natürlich auch, ob er tatsächlich auch mir gefällt.

Hatten Sie jemals Zweifel, ob dies der richtige Weg ist, einen Partner zu finden?

Nein, zu keiner Zeit. Dieser Weg ist sicherlich ein ganz besonders ungewöhnlicher, um einen Partner zu finden. Ich habe ihn aber mit unendlich viel Vertrauen in die Arbeit der Experten gewählt. Wer kann von seinem Ehemann schon behaupten, dass er vor der Trauung durch und durch von einem Expertenteam auf Herz und Nieren getestet wurde?

War es für Sie eine Option, im Standesamt „Nein“ zu sagen?

Ein „Nein“ war für mich keine Option! Vielleicht nur, wenn er tatsächlich in einem Jogginganzug vor mir gestanden hätte.

Haben Sie das Gefühl, dass die Experten aus der Sendung auf andere Dinge geachtet haben, als auf die, auf die Sie normalerweise bei einem Mann achten?

Ja, ich denke schon. Wenn ich selbst einen möglichen Partner kennenlerne, überwiegt zunächst der optische Eindruck und bestenfalls die Sympathie. Erst viel später lernt man dann die für eine Partnerschaft auf Dauer wirklich elementaren Eigenschaften des Gegenübers kennen. Dieser Umstand entfällt bei dem Partnercheck durch die Experten, denn sie erstellten auf Basis der Ergebnisse des gesamten Analyseverfahrens von meinem Ehemann und mir im Vorfeld ein umfassendes Kompatibilitätsprofil. Ich würde das Ganze als umgekehrtes Kennenlernen beschreiben.

Hat der gemeinsame Urlaub direkt nach der Hochzeit ein schnelleres Kennenlernen ermöglicht?

Da wir direkt mit dem Ja-Wort 24/7 unter ganz besonderen Umständen zusammen waren, haben wir uns sehr schnell und sehr intensiv kennenlernen können.

Wie war das Kennenlernen unter der ständigen Beobachtung der Kameras?

Wir hatten ein sehr liebenswertes und rücksichtsvolles Kamerateam, daher fühlte es sich nicht wirklich nach einer ständigen Beobachtung an. Es war eher wie eine Art Wohngemeinschaft, in der es auch etwas freie Zeit für uns ganz alleine gab.

Werden Sie jetzt in Owschlag und Umgebung auf dieses Format angesprochen?

Nicht sehr oft, aber das wird sicher auch mit den aktuellen Covid-Umständen zu tun haben. Aber beim Einkauf im ortsansässigen Lebensmittelmarkt wurde ich tatsächlich schon darauf angesprochen.

Sind Sie noch verheiratet?

Ich möchte den begeisterten Zuschauern nicht die Spannung nehmen. Sie verfolgen am besten weiterhin gespannt das Format und lassen sich überraschen…

> „Hochzeit auf den ersten Blick“, immer mittwochs um

20.15 Uhr in Sat.1.