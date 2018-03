Oststurm : Oststurm nagt an Schwansen

Hohe Wasserstände von Brodersby bis Hemmelmark. Sorge vor Sandverlust an den Stränden.

von Dirk Steinmetz

17. März 2018, 06:34 Uhr

Waabs | Die Gischt spritzt hoch und jede Welle nagt am Fuß der Steilküste. Brodersbys Bürgermeister Christian Schlömer rechnet fest mit neuerlichen Abbrüchen an der Steilküste südlich von Schönhagen. Schon gestern Morgen konnte er in Schönhagen vom Turm der neuen DLRG-Wache sehen, wie das Wasser den gesamten Sandstrand überflutet hatte. „Nach dem Sturm sehen wir, was vom Sandstrand geblieben ist“, sagte er.

Weiter südlich am Schwansener See und am Auslauf des Sees habe es bislang keine kritischen Meldungen gegeben, sagte Volker Starck vom Vorstand des Wasser- und Bodenverbands Schwansener See. „In der Vorwoche hat das Tor noch einwandfrei funktioniert“. Sobald die Ostsee ansteigt, macht das Tor automatisch zu, damit das flache Hinterland nicht geflutet wird. Das Tor war im Vorjahr erneuert worden.

Auch in Kleinwaabs drückte die Ostsee mit hohen Wellen an das Ufer. Im Bereich des Weges Strandbek, wo im Vorjahr der Treppenabgang durch einen Wintersturm freigelegt wurde, bestehe nun aber keine Gefahr mehr für die Straße und den Wendeplatz, berichtete Campingplatzinhaber Karsten Heide. „Die Treppe ist gesichert und auch am Deckwerk waren wir schon aktiv.“ Auf dem Campingplatz selber ist alles in Ordnung.

Der Oststurm sorgt zugleich für hohe Wasserstände in den Gräben und Seen hinter den Campingplätzen Ludwigsburg und Karlsminde. Philipp Hoff, Inhaber vom Campingplatz Karlsminde, kontrollierte gestern Mittag den Platz und den Wasserstand der Ostsee. „Solange sich die Wellen nicht oberhalb der Slipanlage brechen, passt das noch“, sagte er. Der Wasserstand sei noch kein Vergleich zum Sturm Daisy (Januar 2010). Allerdings befürchtet er wie auch Karsten Heide, dass das Meer den Sandstrand mitnimmt. „Das wissen wir aber erst, wenn das Wasser wieder fällt“, so Heide.

Nach Auskunft der Polizei wurden in der Nacht auf Freitag drei Sturmschäden gemeldet. So war in Brodersby ein Baum auf der B 203 gemeldet worden, in Koselfeld hatte der Wind Warnbaken auf die Fahrbahn der B 76 geworfen und in Barkelsby war im Bereich der L 27 eine Stromleitung beschädigt worden. Am Freitagmorgen war die Freiwillige Feuerwehr Damp-Dorotheenthal zudem ins Ostseebad gerufen worden. Dort waren Fassadenverkleidungen eines Fahrstuhlschachts vom Sturm abgerissen worden. Es gab keine Personenschäden, so Polizeisprecher Sönke Hinrichs.