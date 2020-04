Lockerungen im Reiseverkehr : Ostseefjord Schlei GmbH ist auf erste Urlauber vorbereitet

Noch ist kein Gästeverkehr aufgrund der Corona-Krise gestattet, doch die OfS hat noch Hoffnung für die Saison.

von Dirk Steinmetz

26. April 2020, 14:31 Uhr

Schlei-Ostsee | Noch ist kein Gästeverkehr aufgrund der Corona-Krise gestattet, doch die Ostseefjord Schlei GmbH (OfS) bereitet sich intensiv auf den Tag der Lockerungen im Reiseverkehr vor. Für Max Triphaus (Geschäftsführer der OfS) steht fest, dass „die ersten Gäste ein hohes Maß an Sicherheitsbedürfnis und Preissensibilität auszeichnen werden.“ Hier gelte es, maßgeschneiderte Angebote zu machen, die zunächst insbesondere den Sektor der Kurzreisen betreffen.

Beim Thema Sicherheit kann die Region allein durch ihre Kleinteiligkeit und Weiträumigkeit punkten. Es gibt wenige Zentren und große Betriebe, in denen sich die Gäste ballen, dafür viel Landschaft, in der sich die Gästeströme schnell auflösen und man sich aus dem Weg gehen kann. Die OfS setzt bereits seit vielen Jahren darauf, insbesondere die „zweite Reihe“ als Stärke der Region zu inszenieren, zum Beispiel die Naturstrände, die historische Bausubstanz und das Leben in den Dörfern – verbunden durch ein Netzwerk an Wander- und Radwegen.

Um den Gästeverkehr noch mehr zu entzerren, prüft die OfS derzeit ein System von „Schleichwegen“ abseits des qualitativ hochwertigen Radwegenetzes. „Entlang der Schleichwege kann es mal etwas holperig werden, aber dafür wird man mit traumhaften Ausblicken inmitten der Naturlandschaft an Schlei und Ostsee belohnt“, verrät die Infrastrukturmanagerin Jana Blaas.

Das Team der OfS arbeitet momentan an konkreten Routen. Eine Ausschilderung soll es nicht geben, dafür eine digitale Aufbereitung, die ab Mai auf der Navigations-App „komoot“ eingestellt werden wird.

Damit das Buchungsgeschäft nach den avisierten Lockerungen im Tourismus überhaupt wieder in Gang kommt, hat die OfS eigene Mund-Nasen-Masken mit dem aktuellen Kampagnenmotto „bewusstda urlauben“ gebrandet und verschenkt diese bei den ersten 100 Neubuchungen nach Wiederanfahren des Geschäftes. Genäht wurden die Baumwoll-Masken in Arnis, sie sind bei 60 Grad waschbar und ermöglichen den Einsatz eines Zusatzfilters durch ein kleines Einschubfach.

Für die Mitarbeiter der OfS ist die Maske bereits zur Dienstkleidung geworden, um das Team und die Gäste zu schützen.

Bis das Reisen in die Region wieder erlaubt ist, bleiben die Touristinfos noch geschlossen, die OfS hat noch Hoffnung für die Saison und fühlt sich und die Region gut vorbereitet.