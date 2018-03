Wegen starkem Wind : Osterfeuer und Drachenfest in Eckernförde fallen aus

Das Wetter macht den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung.

von Susanne Karkossa-Schwarz

31. März 2018, 15:55 Uhr

Eckernförde | Das Osterfeuer am Samstagabend in Eckernförde am Südstrand fällt wegen des schlechten Wetters aus. Starke Winde aus Nordost stellen ein zu hohes Sicherheitsrisiko dar, so Jan-Niklas Bente von der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH.

Funkenflug und Rauch würden direkt auf die nahe B76 getrieben und die Sicherheit der Autofahrer gefährden.

Aufgrund der schlechten Witterung fällt auch das für Sonntag geplante Drachenfest am Südstrand aus.