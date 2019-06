Osterbyer SV: Benefizveranstaltung

von Stefan Gerken

19. Juni 2019, 08:26 Uhr

Osterby | Klagen hilft nichts. Das Wetter kann man nun einmal nicht beeinflussen. Das mussten die Verantwortlichen des Osterbyer SV beim diesjährigen Jürgen-Retza-Turnier akzeptieren. Das taten sie jedoch und machten das Beste draus. Die sportliche Benefizveranstaltung sammelte dennoch wieder einen schöne Spendensumme für den Mukoviszidose e.v. „Die genaue Summe wird aber erst in etwa zwei Wochen feststehen“, sagte Organisator Andreas Kern, der sich erneut auf ein engagiertes Helferteam verlassen konnte.

Der Tag begann mit einem Turnier für den Fußball-Nachwuchs. Die G- und F-Jugendlichen des OSV hatten sich in beiden Altersklassen jeweils vier befreundete Vereine zum sportlichen Wettkampf eingeladen. Der dunkle Himmel und der Regen störte die Kleinsten keineswegs. „Die waren voll bei der Sache und hatten ihren Spaß“, sagte Andreas Kern. Ergebnisse der Turniere dürfen aus Jugendschutzgründen nicht veröffentlicht werden, waren aber auch zweitrangig, denn den „Lütten“ ging es um den Spaß. Und dieser übertrug sich auch auf die Zuschauer, die dem Wetter trotzen.

Nachdem Thomas Wohlert, der 1. Vorsitzende des OSV, alle Teilnehmer des Altherrenturnieres begrüßt hatte, durften die „Oldies“ ran. In fairen Spielen zeigte sich, dass auch die älteren Jahrgänge es noch drauf haben. „Außerdem herrscht immer eine sehr nette Atmosphäre. Viele kennen sich von Turnieren“, erklärte Kern. Mit der Truppe vieler ehemaliger Größen in der Nord-Ostsee-Auswahl fand das Turnier einen würdigen Sieger. Der Eckernförder SV landete ebenfalls überzeugend auf Rang 2. Den Siegerpokal übergab auch in diesem Jahr wieder Jürgen Retzas Ehefrau Jutta.

Eine für Andreas Kern besonders wichtige Sache, war die Ehrung für Birgit Wandel, die seit Jahren eine fleißige Helferin ist und Kern insbesondere bei der Organisation des Verkaufs unterstützt. „Sie hat so viel für dieses Turnier geleistet, das war uns zumindest einen Blumenstrauß wert“, sagte Kern, der verdeutlichte, dass wirklich alle eingespielten Gelder der guten Sache zukommen. Dazu zählte auch die von Christian Thoroe gefertigte und gestiftete Feuertonne, die versteigert wurde. Für stolze 220 Euro bekam Alwa Kronberg, die Tochter des Osterbyer Altherren-Torhüters, den Zuschlag. 220 Euro mehr für den Mukoviszidose e.v.. „Es war fantastisch zu sehen, wie alle Teilnehmer und Gäste dem Wetter trotzten, um den guten Zweck zu erfüllen“, sagte Kern, der im kommenden Jahr dann aber doch lieber wieder Sonne hätte.