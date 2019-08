Königsschießen : Osdorfer Sportschützen: Drei neue Könige in Osdorf

Gerd Olschewski ist König der Erwachsenen. Jungkönig wurde Maximilian Klemm. Lena Wessel ist neue Jungkönigin in Osdorf.

von shz.de

04. August 2019, 15:12 Uhr

Osdorf | Osdorf hat drei neue Könige: Gerd Olschewski, Lena Wessel und Maximilian Klemm. Ermittelt wurden sie beim 59. Königsschießen der Osdorfer Sportschützen am Sonnabend.

Mit 13 Jahren ist Maximilian Klemm aus Noer der jüngste von ihnen. Zu den Osdorfer Sportschützen kam er erst vor einem halben Jahr. Auf die Frage, ob er mit seinem Sieg gerechnet habe, zögert er keinen Augenblick mit seiner Antwort: „Ja“.

Lena Wessel machte das Rennen um den Königinnen-Thron. Im Gegensatz zu König Maximilian war sie bereits mehrmals Jungkönigin und rechnete dieses Mal nicht mit dem Sieg „weil ich ja schon einige Male Jungkönigin war.“ Die 16-jährige Osdorferin leistet zurzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Uni-Klinik in Kiel.

Später will sie eine Ausbildung zur Krankenschwester machen. Ole Kauper wurde erster Jungritter. Der 19-jährige Osdorfer macht eine Ausbildung zum Anlagentechniker im Heizungs- und Sanitärbereich.

Die 14-jährige Schülerin Annabell Bindermagel aus Noer wurde zweiter Ritter. Drei der vier Jungkönige und Jungritter sind durch Freunde in den Verein gekommen, einer durch seinen Vater.

Während in der Jugendabteilung eine Königin und ein König ausgeschossen werden, gibt es bei den Erwachsenen nur einen König oder eine Königin. Der oder die Erstplatzierte beim Königsschießen erhält die Krone. Die Zweit- und Drittplatzierten werden 1. und 2. Ritter.

König wurde der 57-jährige Gerd Olschewski aus Osdorf, der dem Verein bereits seit über 30 Jahren angehört. Der passionierte Hobbyangler wurde zum ersten Mal König.

Das 59. Königsschießen der Osdorfer Sportschützen hatte am frühen Nachmittag mit dem Besuch der bisherigen Königin Susanne Franz begonnen. Das Königsschießen endet mit einem Festball in „Dibberns Gasthof“, dem Vereinslokal der Osdorfer Sportschützen, in dessen Rahmen die neuen königlichen Hoheiten proklamiert wurden.

Zurzeit gehören 35 aktive erwachsene Schützen und zwölf Jugendliche ab zwölf Jahren aus Osdorf und den Umlandgemeinden den Osdorfer Sportschützen an.





Die Ergebnisse:

König: Gerd Olschewski

Erster Ritter: Dieter Sommer

Zweiter Ritter: Ernst-Günther Burmeister

Jungkönigin: Lena Wessel

Jungkönig: Maximilian Klemm

Erster Jungritter: Ole Kauper

Zweiter Jungritter: Annabell Bindermagel

Pokal der Ex-Majestäten: Jutta Burmeister

Pokal der Nichtmajestäten: Gerd Olschewski

Pokal der Damen: Traute Müller

Pokal der Passiven: wurde nicht ausgeschossen

Erste Ehrenscheibe Damen: Alexandra Butler

Preisschießen der Damen:

1.Platz: Alexandra Butler

2.Platz: Traute Müller

3. Platz: Thea Lüthje

Pokale der Aktiven:

Sieger Schützen: Rene Wessel

Sieger Altersschützen: Gregor Franz

Sieger Senioren: Fritz Lüthje

Sieger Hans-Ohms-Gedächtnispokal: Gerd Olschewski