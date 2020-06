Bürgerpark fast fertig : Osdorfer Neubaugebiet Schönsland mit Gewinn

Die Osdorfer Gemeindevertreter haben einen Fördermittel-Lotsen und mehr Kompetenz für die Fachausschüsse vorgeschlagen.

von Torsten Peters

24. Juni 2020, 16:29 Uhr

Osdorf | Osdorfs Bürgermeister Helge Kohrt (SPD) begrüßte die Gemeindevertreter „zur ersten normalen Sitzung nach Corona“ in voller Besetzung. Die Hygienevorgaben wurden aber natürlich eingehalten. Die Aushändigung der Ernennungsurkunde für Gemeindewehrführer Jan Hoffmann fiel aus, da dieser noch die Hochzeit mit seiner Hanna nachfeierte.

Thomas Bahr vom Amt Dänischer Wohld überbrachte der Gemeinde die freudige Botschaft, dass sie eine Nachzahlung in Höhe von 65.000 Euro erhält.

Die Freude darüber dauerte aber nicht lang

Finanzausschuss-Vorsitzender Wolfgang Radke (CDU) verkündete Corona-bedingte Mindereinnahmen bei Gewerbe- und Einkommenssteuer in Höhe von rund 232.000 Euro. Dabei liegt die Gemeinde bereits mit rund 500.000 Euro im Defizit. Der 102.000 Euro teure Waldkindergarten hätte sich aber bewährt.

Radke zog auch eine Bilanz des Neubaugebiets Schönsland

Bei der Gegenüberstellung von Kosten und Einnahmen wurde ein Überschuss in Höhe von 918.000 Euro erwirtschaftet.

Helge Kohrt berichtete über Vandalismus in der Gemeinde, so wurden auf dem alten Sportplatz die Tore demoliert und ein Rucksack auf der neuen Tischtennisplatte im Bürgerpark verbrannt. Der Jugendbeirat, in den künftig Melanie Reinberg als Betreuerin hineinschnuppern möchte, hat die Platte aber wieder hergerichtet.

Die Bauarbeiten im Bürgerpark sind nach der Fertigstellung des Megalith-Grabs und des Anbringens der Plaketten für die Baumspender weitgehend abgeschlossen. Der Rotary Club will aber noch eine Bank stiften, wo man sich ausruhen oder die Schuhe aus- und anziehen kann. Zudem soll eine Tafel für die Bienenwiese und die Historie des Parks aufgestellt werden.

Anträge für Förder-Lotsen und mehr Kompetenz für Fachausschüsse

Von der CDU gab es noch einen Antrag über die Installation eines Fördergeldlotsen in den Ämtern Dänischer Wohld, Dänischenhagen und Altenholz, der sich bei Bauprojekten um die optimale Ausschöpfung von Fördermitteln kümmern soll. Hierfür wurde das Amt Dänischer Wohld, mit dessen Arbeit die Gemeinde sehr zufrieden ist, beauftragt, einen Vorschlag zu unterbreiten, genauso wie für den SPD-Antrag, den Fachausschüssen größere Entscheidungs- und Finanzkompetenzen zu geben, damit über kleinere Projekte nicht immer erst in der Gemeindevertretersitzung beschlossen werden muss.

Für den Ehrenamtspreis gab es fünf Bewerber

Der Gewinner soll entweder beim Einheitsbuddeln im September oder in der Adventszeit bekannt gegeben werden.

Weiteres in Kürze

Auf dem Spielplatz im Pappelweg wurde eine neue Schaukel aufgestellt.

Bei den Kitas, die seit Wochenbeginn wieder im Regelbetrieb laufen, wurden eine 34,5- und eine 20-Stunden-Stelle ausgeschrieben. Die Nachfrage ist groß. Zusatzgruppen sind nicht erforderlich. Die Kitas bleiben in den Sommerferien geschlossen. Es stehen aber Tagesmütter parat.