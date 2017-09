Aus dem Finanzausschuss : Osdorf wächst: Erneut Kita-Bedarf

vergrößern 1 von 1 Foto: jas 1 von 1

29.Sep.2017

Das Neubaugebiet in Osdorf beschert der Gemeinde einen Kinder-Boom. Das berichtete Bürgermeister Joachim Iwers (WgO) in der Sitzung des Finanzausschusses. So habe eine Umfrage unter den Grundstückskäufern ergeben, dass 16 Kinder zwischen einem und drei, fünf Kinder zwischen vier und sechs sowie ein Kind zwischen sieben und zehn Jahren hinzukommen. „Bei zehn Käufern ist zudem Nachwuchs geplant“, fügte Iwers hinzu.

Für die Gemeinde bedeutet das: Eine weitere Kita wird dringend benötigt. Dafür wurde eine Million Euro in die Investitionsplanung für das Haushaltsjahr 2018 aufgenommen. Geld muss auch in die „Rappelkiste“ gesteckt werden, dort sind unter anderem neues Mobiliar und Malerarbeiten notwendig.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Kita „Pusteblume“, für die das Kita-Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde die Trägerschaft von der Kirchengemeinde übernehmen will. Hier gab der Ausschuss die Empfehlung, dem Trägerwechsel grundsätzlich zuzustimmen. Die Bedingung: Der aktuelle Vertrag bleibt bestehen, das Kita-Werk tritt lediglich die Rechtsnachfolge der Kirchengemeinde an – was der Kirchenkreis bereits zugesichert hat. Der Zuschuss für den Awo-Ferienbegleiter wurde indes auf 1200 Euro erhöht.

Thema war zudem der Jahresabschluss 2014, der erst jetzt beschlossen werden konnte. Die Bilanz: Ein Fehlbetrag von etwa 177 000 Euro, der vor allem von Investitionen in eine neue Krippe, in das Klärwerk in Gettorf und in neue Straßenbeleuchtung dominiert gewesen sei.

Ganz anders sieht es im ersten Nachtragshaushalt für das aktuelle Haushaltsjahr aus, das – resultierend aus den Einnahmen durch die Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet – mit einem Plus von 739 600 Euro abgeschlossen werden soll.