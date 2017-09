Aus dem Finanzausschuss : Osdorf sieht sich beim Friedhof in der Pflicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv/SIM 1 von 1

von jas

erstellt am 28.Sep.2017 | 06:05 Uhr

Osdorf | Der Finanzausschuss war sich einig: Der defizitäre Friedhof in Osdorf darf nicht einfach seinem Schicksal überlassen werden. „Wir können uns nicht aus der Verantwortung ziehen“, betonte Bürgermeister Joachim Iwers (WgO) und verwies auf die kommunale Aufgabe, den Bürgern die Möglichkeit zur Bestattung zur Verfügung zu stellen.

Zuvor hatte der Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Radke (CDU), der gemeinsam mit Iwers im Friedhofs-Kuratorium sitzt, berichtet, dass der Friedhof der Kirchengemeinde Osdorf-Felm-Lindhöft 2016 ein Defizit von über 20 000 Euro angehäuft habe und über keinerlei Rücklagen verfüge. Besonders die Reparatur des Traktors habe mit 12 000 Euro ins Kontor geschlagen.

„Und es wird auch in Zukunft sehr schwierig sein, Friedhöfe wirtschaftlich zu gestalten“, so Radke. Er verwies auf die neue Bestattungskultur in der Gesellschaft und lobte die Kirchengemeinde dafür, mit dem Himmelsgarten bereits einen neuen Weg eingeschlagen zu haben.

In der nächsten Sitzung des Kuratoriums soll nach Lösungsansätzen gesucht werden, zudem müssten sich alle drei Gemeinden – Osdorf, Felm und Noer – am Ausgleich des Unterschusses beteiligen. Dazu ist Felm momentan aber noch nicht bereit. Bei Wolf-Oliver Graf von Baudissin (CDU) stößt das auf Unverständnis. „Es erstaunt mich schon sehr, dass so wenig Engagement kommt.“