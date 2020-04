Umfrage mit Fragebögen : Ortsentwicklung in Lindau: Bürger können Wünsche äußern

Die Fragebogen-Aktion zur Ortsentwicklung der Gemeinde Lindau geht bis zum 10. Mai.

von Torsten Peters

22. April 2020, 14:59 Uhr

Lindau | Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindau hat beschlossen, ein Ortsentwicklungskonzept zu erarbeiten. Warum? Die Gemeinde möchte für ihre Bürger und für zukünftige Generationen gut aufgestellt sein.

Bereits vor rund zehn Jahren hat Lindau maßgebliche Weichen gestellt, um eine inklusionsfreundliche und CO2-neutrale Gemeinde zu werden. Durch das Einwerben von erheblichen Fördermitteln hat sich Lindau bereits weitaus früher als andere Kommunen auf den Weg einer klimaneutralen Gemeinde begeben.

Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals wurde und wird durch die Gemeinde konstruktiv begleitet

Dies wird unter anderem dadurch deutlich, dass die Gemeinde 2019 mit den Einwohnern gemeinsam eine Machbarkeitsstudie erstellt hat, in der die touristische Aufwertungsmöglichkeit des NOK-Areals in Großkönigsförde untersucht wurde. Seit rund einer Woche steht hier auch ein Bauzaun, der den Bewohnern in diesem Gebiet den Zugang zum Nord-Ostsee-Kanal verwehrt, weshalb sich bei einigen auch schon etwas Ärger breit gemacht hat. Von der Gaststätte Lindenkrug kann auch nur noch links abgebogen werden.

Bauzaun verärgert mehrere Anwohner

„Ich kann den Frust der Menschen verstehen, gerade da sie durch Corona ja auch schon genug eingeschränkt sind. Dies ist aber leider nicht anders möglich, da ja auch das Wasser- und Schiffahrtsamt dazu verpflichtet ist, seine Baustelle entsprechend abzusichern“, sagt Bürgermeister Jens Krabbenhöft. „Das dient ja auch dem Schutz aller. Der Zaun wird auch voraussichtlich noch bis ins nächste Jahr da stehen bleiben. Es kann aber sein, dass eventuell fertige Teilabschnitte wieder geöffnet werden.“

Was wird aus dem Feuerwehrgerätehaus?

In Großkönigsförde gilt es auch Überlegungen anzustellen, wie sich die erforderliche Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses mit zusätzlichen Nutzungen als gemeindliche Begegnungsstätte kombinieren lässt.

Peters (archiv)

Lindau wird durch die Verwirklichung des Baugebietes auf dem ehemaligen HaGe-Gelände deutlich wachsen. Welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Dorfgemeinschaft? Welche Ziele sind zu verfolgen, dass sich die drei Ortsteile auch weiterhin als eine homogene und zusammengehörige Gemeinde empfinden?

Diese Aspekte sind nur wenige Beispiele, die in einem Ortsentwicklungskonzept bearbeitet werden können; dieses wiederum kann dann die Grundlage sein, damit später einzelne Schlüsselprojekte eine besondere Förderung mit bis zu 75 Prozent der Bruttokosten erhalten können.

Büro inspektour GmbH, Tourismus- und Regionalentwicklung

Für die Erstellung des Ortsentwicklungskonzeptes konnte die Gemeinde das Büro inspektour GmbH, Tourismus- und Regionalentwicklung gewinnen. Sarah Staub ist eine erfahrene Projektentwicklerin, die von Laura Schönrock unterstützt wird. „Doch wir benötigen auch die tatkräftige Unterstützung der Lindauerinnen und Lindauer“, sagt Bürgermeister Jens Krabbenhöft.

Fragebögen

„Wir möchten unserer Bevölkerung gern einen Fragebogen zukommen lassen, in dem Wünsche, Ideen und kritische Anmerkungen mitgeteilt werden können.“

Der Fragebogen ist online unter www.gemeinde-lindau.de abruf- und ausfüllbar

Er kann aber auch schriftlich ausgefüllt werden. In diesem Fall schickt Laura Schönrock (Tel. 0 40/4 14 38 87-4 15) einen ausgedruckten Bogen per Post zu. Die Anonymität des Bogens wird gewährleistet, weshalb auch nicht zwingend ein Absender angegeben werden muss. Geschickt werden sollte der Fragebogen an inspektour GmbH, Laura Schönrock, Osterstraße 124 in 20255 Hamburg.

Frist bis zum 10. Mai

„Wir werden den Link bis zum 10. Mai freischalten“, sagt Krabbenhöft. Die Gemeinde hatte eine vergleichbare Fragebogen-Aktion bereits vor einiger Zeit zum Thema Daseinsvorsorge ins Leben gerufen. Damals haben etwa 30 bis 40 Prozent daran teilgenommen. „Auf diese Größenordnung setzen wir auch diesmal“, sagt Krabbenhöft.

Aus der Bürgerbeteiligung heraus werden Schlüsselprojekte und Maßnahmenentwicklungen erarbeitet

Der Projektabschluss wird im Juni angepeilt. „Wir freuen uns auf die Anmerkungen und Ideen unserer Bürgerinnen und Bürger“, sagt Krabbenhöft.