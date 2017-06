Optimeeting mit Feva auf dem Wittensee

Ganz im Zeichen der jüngsten Segler steht am Wochenende der Wittensee, wenn beim „Optimeeting“ des Wassersport Clubs am Wittensee (WSCW) in den beiden Optimisten Klassen A und B sowie der Feva-Klasse gegeneinander angetreten wird. 66 junge Segler stehen auf der Meldeliste der Ranglistenregatta, bei der die Feva-Klasse erst seit vier Jahren mit dabei ist. Die Masse der Segler kommt aus Schleswig-Holstein. Dass der Wittensee aber auch über die Landesgrenzen auf dem Kalender steht, beweisen Meldungen aus Hamburg und Niedersachsen. Gesegelt werden heute und morgen insgesamt fünf Wettfahrt, wobei das schlechteste Ergebnis gestrichen wird. Der Sieger wird nach dem Low-Point-System mit der geringsten Punktzahl ermittelt. Die Wettfahrtleitung liegt in den Händen von Marcus Cremer. Gewertet wird die Veranstaltung auch beim Eiermann- Opti B-Cup, als eine von 32 deutschlandweit statt findenden Regatten einer gemeinsamen Wertung. Der erste von drei geplanten Starts erfolgt heute um 14 Uhr. Letzte Startmöglichkeit am Sonntag ist um 14 Uhr. Die Siegerehrung findet etwa eine Stunde nach Ende der letzten Wettfahrt statt.

