Operieren neben der Baustelle

Imland-Klinik verändert ihr Gesicht / Drei große Neu- und Umbauten bei laufendem Betrieb / 35 Millionen Euro werden investiert

von shz.de

29. Juli 2019, 12:15 Uhr

Rendsburg | Bis Freitag befand sich im Foyer der Imland-Klinik Rendsburg ein tischförmiger Schaukasten. Darin war das Krankenhaus im Kleinformat zu sehen. Patienten und Besucher konnten sich einen Überblick über die unterschiedlichen Gebäude und Bereiche des größten Krankenhauses der Region Rendsburg verschaffen. In diesen Tagen wird das Modell eingemottet. Es entspricht bald nicht mehr der Wirklichkeit.

Gleich mehrere große Neu- und Erweiterungsbauten ändern das Gesicht der Klinik grundlegend und erweitern deren Leistungsspektrum. Für eine Gesamtsumme von 35 Millionen Euro entstehen ein Pflegebildungszentrum (Einweihung: Mai 2020), ein Operationszentrum mit zehn Sälen und weiteren modernen Räumen (Februar 2023) sowie ein Dachlandeplatz für Hubschrauber (Ende 2020). Der auf einem Gerüst montierte Heli-Teller mit einem Durchmesser von zwölf bis 14 Metern soll vor allem vom Rettungshubschrauber „Christoph 42“ genutzt werden, um Notfallpatienten punktgenau abzuliefern oder abzuholen. Ein von der Plattform abgehender Fahrstuhl führt direkt in die Notaufnahme sowie auf die Intensiv- und OP-Stationen.

Der Rohbau des Bildungszentrums ist etwa zur Hälfte fertig, seit April rollen die Bagger und bewegt sich ein Kran. Es ist aus technischer Sicht ein Eingriff am offenen Herzen. Der Klinikbetrieb geht uneingeschränkt weiter. Operiert wird neben der Baustelle. Und doch ohne Kompromisse, was die hygienischen Klinikstandards betrifft. Kein einziges Staubkorn von der Baustelle darf in die sterilen Bereiche gelangen. Um das zu gewährleisten, betreibt das Krankenhaus große Anstrengungen. „Es ist sehr aufwändig, im Bestand zu bauen“, sagt Dr. Andreas Kirchmann. Er ist Bindeglied zwischen den beiden so unterschiedlichen Welten. Als Chefarzt der Anästhesie kennt er die Abläufe auf Station, als Koordinator für das Bauprojekt ist er darüber informiert, wann im Pflegebildungszentrum der Ortbeton geschüttet wird und wie lange er benötigt, um auszuhärten.

Auch die Zeitpläne hat Kirchmann parat, ohne in den Unterlagen blättern zu müssen. Richtfest für das Bildungszentrum ist am 13. September. „Das neue Bildungszentrum entzerrt unsere Raumnot“, nennt Dr. Anke Lasserre, Medizinische Imland-Geschäftsführerin, einen Grund für die 5,1-Millionen-Investition, die vollständig vom Land getragen wird. „Es fehlen große Räume.“ Etwa für Kongresse, Schulungen oder Infoveranstaltungen für Bürger.

Noch nicht zu sehen ist der Neubau des Zentral-OP. Er wird voraussichtlich 26 Millionen Euro verschlingen, zum Großteil gefördert vom Land. Das mittig auf dem Klinikgelände gelegene Baufeld wurde geräumt, es zeichnet sich als sandige Fläche ab. Ärzte und Angestellte sind in Container umgezogen, weil Teile des alten Operationszentrums Baustelle sind. Ein 320 Meter langer Versorgungstunnel muss zum Teil verlegt werden. Neben den Operationssälen ist in dem Anbau unter anderem Platz für einen zentralen Aufwachraum mit 30 Betten.

Für die Helikopterplattform (3,9 Millionen Euro) hat die Klinik Förderantrag beim Ministerium gestellt. Nun wartet man auf die Freigabe. Geschäftsführerin Dr. Lasserre: „Wir hoffen auf einen vorzeitigen Baubeginn.“