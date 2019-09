„Open Ship“: Prominente Besucher am Tag der Deutschen Einheit

Avatar_shz von shz.de

30. September 2019, 12:11 Uhr

Kiel | Noch brandneu und erst seit Kurzem in Dienst: Das neue Einsatzschiff der Bundespolizei „Potsdam“ mit Heimathafen in Neustadt in Holstein zeigte sich am Freitag im Nord-Ostsee-Kanal auf der Fahrt von Brunsbüttel nach Kiel. In der Landeshauptstadt nimmt sie am „Open Ship“ anlässlich des Tages der Deutschen Einheit teil.

Interessierte können das Hochseepatrouillenschiff der Potsdam-Klasse mit Hubschrauberlandeplatz am 2. Oktober von 11 bis 19 Uhr und am 3. Oktober von 11 bis 16.30 Uhr am Ostseekai besichtigen.

Am Freitagnachmittag erreichte das 86 Meter lange und 13 Meter breite Hochseepatrouillenschiff Kiel. Zunächst steht ein Einfahrtprogramm der Besatzung auf der Ostsee auf dem Plan.

Ein weiterer maritimer Höhepunkt am Kieler Ostseekai wird bereits am 2. Oktober durch die Deutsche Marine geboten.

Dort bietet die Besatzung der Fregatte „Schleswig-Holstein“ ebenfalls in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Interessierten einen Einblick an Bord an. Am Sonnabend fuhr die Doppelendfähre „Schleswig-Holstein“ der Wyker Dampfschiffs-Reederei durch den Nord-Ostsee-Kanal und nahm nach der Passage im Kanal ebenfalls Kurs auf den Kieler Hafen.

Im Rahmen der offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit soll die gechartete Doppelendfähre für die Landesregierung Schleswig-Holstein für 16 Bürgerdelegationen aus den Bundesländern zum Einsatz kommen.