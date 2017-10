Op Sporensöök

vergrößern 1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

von Arne Peters

erstellt am 11.Okt.2017 | 19:21 Uhr

Mann in de Tünn, wat is di dat för en verdwarste Saak, dat dore Thema „Bilden“! Siet Johr un Dag bimst uns Politikers un Medien, meistto as mit den Nürnbarger Trichter, in, dor müss gehörig wat mehr för de Bilden daan warrn. Kiek, un wenn du nafraagst, kriggst du dwatsch to Antwoort: mehr Geld för Kitas, Schoolmeisters, Toiletten u.v.m.. Denken kummt dor nich bi vör, na-denken al gor nich. Un woans steiht dat mit vör-denken?

Ik heff’t opgeven, bün möör worrn. En Sünnavendmorrn kummt mi in de Alleestraat Gerd Albers in de Mööt, en beten stackelig op de Benen. He is en ole Muermann, wi kennt uns siet ewige Tieden. He treckt mi mit sik op en Bank – to en lütten Snack. „Du, Korl, ik heff dor mol en Fraag, villicht ... musst weten, ik ... also in de School, fröher, dor ... veel hebbt wi jo nich lehrnt.“ Hoosten, Snuven. „Aver dat Gedicht vun Theodor Storm ’Ol Büsum’“ ... – du meenst Klaus Groth, Gerd – „dat heff ik in de School in- un utwennig opseggen müsst. Dor heet dat ganz to Anfang „Ol Büsen liggt in’t wille Haff, de Floth de keem un wöhl en Graff ...“. Man hier bi uns, dor snackt wi doch vun Watt un nich vun Haff, dat kennt wi doch blots vun’e Oostsee, to’n Bispill vun’e Kurische Nehrung. Verklookfidel mi dat doch mol.“

Gerd meent denn noch, „Haff“ harr de Dichter blots as Riemelwoort för „Graff" bruukt. Ik kann em verkloren, dat dit Woort ok bi uns an de Westküst bigäng is un dat Meer, de See över de Watten meent. So heet dat ok bi Storm: „Ans Haff nun fliegt die Möwe ...“ Un för den Austernfischer, de jümmers roorer warrt, kennt wi den Naam „Haffheister“, un för de Roovmööv ok „Haffmööv“. Op’t letzt kloppt Gerd mi op de Schüllern. „Dat heff ik al lang mol weten wullt, Korl. Kannst mi dat nich mol tomailen?“

Villicht hett Bilden an’n End doch mehr wat mit dat philosophische Neeschierig-Ween to doon as mit dat blode Weten. Gerd hett mi de Ogen opslaten. Un ik mutt nu bilüttens lehrn, den Text (bi „Mensing“) to scannen.