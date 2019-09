Marinestützpunkt eckernförde : Oliver Wellinger übernimmt das Kommando von Bernd Ufermann

Korvettenkapitän Bernd Ufermann wird neuer Standortältester und Kommandeur des Marinestützpunktkommandos.

25. September 2019, 18:02 Uhr

Eckernförde | Es war ein feierliches Zeremoniell anlässlich der Übergabe des Marinestützpunkts Nord. Fregattenkapitän Bernd Ufermann (60) übergab das Kommando an Korvettenkapitän Oliver Wellinger (37). Für Ufermann, der das Marinestützpunktkommando mit dem Kranzfelder-Hafen seit 2014 führte, beginnt mit Ablauf des Monats der Ruhestand.

In den vergangenen fünf Jahren prägte Bernd Ufermann das Gesicht des Stützpunktes. In seiner Ansprache ließ der Fregattenkapitän seine Zeit als Kommandeur des Stützpunktkommandos und Standortältester Revue passieren und bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden. Die Verbundenheit zur Stadt war ihm ebenso wichtig wie die Öffnung der Marine nach außen durch die „Tage der Marine“ im Stadthafen und die „Tage des offenen Stützpunktes“.

In seiner Antrittsrede vor fünf Jahren sprach Ufermann seine Ziele an: „Lassen Sie uns, die militärischen und zivilen Dienststellen und Behörden, daran arbeiten, dass wir uns in absehbarer Zeit nicht nur als sicheren und schönsten, sondern auch als modernsten und attraktivsten Marinestützpunkt der Deutschen Marine präsentieren können“. Jetzt erstreckte sich das Schwerpunktthema „Infrastruktur“ in die Zukunftswünsche für den Stützpunkt. Dabei gelte es, endlos scheinende administrative Hürden abzubauen, um die Planung, Einleitung und Durchführung der Infrastruktur-Maßnahmen in einer vertretbaren Zeit zu realisieren. Seinem Nachfolger wünschte der abtretende Kommandeur: „Ich wünsche Kapitän Wellinger die nötige Fortune. Ich hebe an dieser Stelle hervor, wie stolz ich auf die Leistungen aller hier im Stützpunkt arbeitenden Soldatinnen und Soldaten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bin.“

Flottillenadmiral Christian Bock würdigte in seiner Ansprache die Leistungen von Bernd Ufermann und verabschiedete ihn feierlich in den Ruhestand. Unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland übergab Ufermann das Kommando an Korvettenkapitän Oliver Wellinger. Dieser bestätigte in seiner Ansprache, dass für ihn weiterhin die enge Verbundenheit mit der Stadt und ihren Bürgern wichtig ist. Er sei sich der ehrenvollen Aufgabe, den Standort Eckernförde infrastruktuell weiter auszubauen, bewusst.

Musikalisch begleitete das Marinemusikkorps Ostsee die Zeremonie. Nach dem Schleswig-Holstein-Lied und der Nationalhymne folgte der Empfang für die Gäste, der die Grundlage für die ersten Gespräche mit dem neuen Standortältesten des Marinestützpunkts bildete.