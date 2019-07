Oldtimer-Trecker auf dem Rückweg aus Schweden

von mks

31. Juli 2019, 17:25 Uhr

Kiel | Wie ein Skandinavien-Urlaub sein kann, hat sich kürzlich am Kieler Seehafen gezeigt. Beim Entladen der „Stena Germanica“ rollten ungewöhnliche Fahrzeuge aus dem Laderaum, die nun auf dem Rückweg nach Melle bei Osnabrück sind. Voran fährt ein Schlüter-Trecker vom Typ 450 S (Baujahr 1964) mit angehängtem Bauwagen. Zwei Wochen hatten die Besitzer damit Urlaub in der Nähe von Göteborg gemacht. Der Bauwagen ist seit fünf Jahren in Betrieb, erklärte der Halter. Der Umbau zum Wohnwagen hatte seinerzeit mehrere Monate in Anspruch genommen. Mit einem befreundeten Paar und ihrem Kind, das mit einem MF 360 und einem ebenfalls umgerüsteten Bauwagen das Ehepaar begleitete, steuerten nun beide Paare endgültig den Heimweg an. Für den Genuss der Landschaft werden die Reisenden bei einer Geschwindigkeit von maximal 28 km/h wohl genügend Zeit gehabt haben.