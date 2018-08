Ohrenkino in der Stadtbücherei

von shz.de

23. August 2018, 15:43 Uhr

Es ist wieder Vorlesezeit in der Stadtbücherei Am Exer. Zum Ohrenkino am Freitag, 31. August, sind alle Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren und ihre Eltern eingeladen. Zu hören sind zwei Geschichten: Um 15 Uhr geht es um Geschichten von Island und um den Pettersson. Die Kinder hören, wie der Kater Findus zu Pettersson kam. Eine Stunde später um 16 Uhr spielt ein Königreich für eine Ameise eine große Rolle. Je nach Bedarf gibt es weitere Kurzgeschichten. Im Anschluss werden noch Sprach- und Sprechübungen zum Vorlesen angeboten. Sprecher ist Markus Sieber, der sein Handwerk in Karlsruhe bei einer Theaterpädagogin erlernt hat und seit 1997 in seiner Freizeit als Vorleser tätig ist. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 04351/667260.