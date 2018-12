Damper Eisvergnügen : Ohne Lasse kein Eisvergnügen

Das zweite Damper Eisvergnügen öffnet seine Pforten. Täglich von 9 bis 19 Uhr steht die 360 Quadratmeter große Fläche zur Verfügung.

02. Dezember 2018, 16:04 Uhr

Sonnabendvormittag, kurz vor 11 Uhr. In dem weißen Zelt am Hafen haben sich schon etliche Gemeindervertreter und Bürgermeisterin Barbara Feyock eingefunden. Alle scheinen auf jemanden zu warten. Und es dauert nicht lange, dann kommt der Jemand: ein kleiner Junge in blauem Anorak, roten Hosen und Schutzhelm. Schnell ziehen Oma Susanna Blümel und Opa Dr. Lars Küberg dem Enkel die Schlittschuhe an. Und mit den ersten, erstaunlich sicheren Schritten des sechsjährigen Lasse Schmidt und dem Ruf der Bürgermeisterin „Lasse, komm!“ wurde am Sonnabend das zweite Damper Eisvergnügen eröffnet.

Vier Wochen lang, bis zum 6. Januar, können die Freunde der schnellen Kufen unter den Füßen auf der 360 Quadratmeter großen Fläche wieder ihre Runden drehen. Dieses Mal wettergeschützt unter einem Zelt. Bürgermeisterin Barbara Feyock wagte sich am Sonnabend auch auf das Glatteis. Die Schlittschuhe hatte sie mit Verweis auf ihre noch gesunden Arme allerdings vehement abgelehnt. „Eisstockschießen macht auch Spaß“, bestätigt sie, als sie sich mit ihrem Amtsvorgänger Horst Böttcher in dieser Sportart misst. Dass es gar nicht so einfach ist, den rund zwei Kilo schweren Eisstock über die spiegelglatte Fläche schlittern zu lassen, stellen auch Manfred Lühr (SPD), Gerhard Ulbrich (CDU) und Gabriele Marten (ABD) fest.

Auch wenn der Andrang am ersten Tag noch verhalten ist und es noch nicht so viele Leute auf die Eisbahn zieht, ist sich Barbara Feyock sicher, dass auch das zweite Eisvergnügen so gut angenommen wird wie 2017. Bereits im Vorfeld haben sich acht Kindergarten- und Schulgruppen zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen angemeldet, so Martin Kauffmann, Geschäftsführer der Nordwind Sport und Veranstaltungs GmbH, die die Eisbahn betreut. Die Eislaufzeiten liegen in der Regel täglich zwischen 9 und 19 Uhr. Ab 13 Uhr gibt es eine Mittagspause, in der das Eis wieder erneuert wird.

Der kleine Lasse Schmidt läuft derweil seine Runden, teils von den Großeltern an der Hand unterstützt, teils allein. Bereits 2017 waren Lasse und seine Großeltern die ersten Besucher des Eisvergnügens. Da lief der Kleine noch wesentlich unsicherer. „Ich habe geübt“, sagt er selbstbewusst und erzählt, dass er auf der vereisten Koppel vor dem Haus der Großeltern Schlittschuh gelaufen sei und im Sommer, im Urlaub in London, auch fast jeden Tag auf der Eisbahn gewesen sei, weil es da nur geregnet habe. Für Susanna Blümel und Lars Küberg ist das Eisvergnügen in Damp eine tolle Sache: „Da haben wir schon das ganze Jahr drauf gehofft. Schön, dass die Gemeinde das möglich macht“, so Susanna Blümel.