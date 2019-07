Galerie 66 in Eckernförde : Ohne einen eigenen Stuhl ist der Mensch nichts

Bei der Vernissage zur Ausstellung „falko... und neue Arbeiten“ von Falko Windhaus am Freitagabend herrschte ein großer Besucherandrang.

von shz.de

14. Juli 2019, 14:57 Uhr

Eckernförde | Seine Kleidung – immer in weiß – verrät mehr über den Menschen als bislang bekannt: Unter dem Sichtbaren öffnen sich Gedankenwelten, werden Erkenntnisse zu Hintergründen möglich, auf die der Künstler mit seinen Werken aufmerksam macht. Das gilt auch für den Menschen Falko Windhaus. Anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung in der Galerie 66 mit eigenen Werken, von ihm selbst kuratiert, stellt die Schau ein Resumée seines Wirkens mit Rückblicken auf sein künstlerisches Lebenswerk dar.

Mit Kunstwerken verschiedenster Formen, Arten und Genres regt Falko zum Nachdenken über das Leben und seine Umstände an. Dabei nehmen Stühle einen großen Raum ein. Auf einem hohen, weißen Stuhl sitzend, der entfernt an einen Thron erinnert, begrüßte er das in großer Zahl erschienene Publikum. Hier lauschte er aufmerksam den Worten seiner Laudatoren: Prof. Dr. Peter Jochimsen hatte ihn schon 2010 als „Handwerker des Spiels mit den Möglichkeiten“ charakterisiert. „Seine Kunst entfaltet sich nicht im Einerlei des Normalen, der Erfüllung der eigenen Absicherung, wie sie unser alltäglicher Wettlauf um Lebens-, Glücks- und Konsumanteile mit sich bringt.“ Falkos Kunst handelt vom unmittelbaren Leben und Erlebten.

Klaus Buß, ehemals Bürgermeister von Eckernförde und Innenminister Schleswig-Holsteins, schilderte am Beispiel vieler Begegnungen mit dem nun 65-jährigen Künstler, der irgendwie auch immer ein Philosoph war und ist, Hintergründe von dessen Arbeiten. „Er wirkt auf die Menschen nicht nur durch seine Bilder und Erscheinung. Es ist eine Freude, mit Falko Meinungen auszutauschen. Er hört zu und antwortet.“

Buß sprach auch über den minimalistischen Lebensstil des Künstlers: „Er ist mit Wenigem zufrieden, lebt in einer kleinen Dachwohnung mit spartanischer Einrichtung.“ Passend dazu Falkos Lebensmotto: „Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Täglichen das Wunderbare zu sehen!“ Mit Humor beschrieb Klaus Buß Falkos konsequente Bevorzugung der Farbe weiß bei seiner Kleidung: „Praktisch, er braucht immer nur einen Waschgang!“ Eine wesentliche Besonderheit des Künstlers sei auch seine Fähigkeit, künstlerische Kräfte in Kindern zu wecken – was er mehrfach in der Schule am Noor bewiesen habe. Diese, aus Gesundheitsgründen letzte von ihm selbst kuratierte Ausstellung, zeigt mit vielen, bislang teils unveröffentlichten Werken, erstmals einen Querschnitt seines künstlerischen Schaffens. Im Flur, in der Galerie und einem Nebenraum gibt es über 100 Arbeiten aus vier Jahrzehnten zu entdecken und für sich zu interpretieren. „Falko überlässt die Deutungen der Werke der Fantasie seiner Betrachter“ klärte Klaus Buß am Beispiel der typischen Häuser-Bilder auf. „Von außen kann jeder sie sehen, was aber drinnen geschieht, bleibt nicht erkennbar!“ Wie auch die Gedanken eines Menschen, der wie Falko an diesem Abend auf einem Stuhl sitzt: „Sitzend kann man allein sein oder diskutieren, philosophieren und essen. Ein Mensch, der keinen Stuhl hat, hat eigentlich nichts!“, so Buß.

Ausstellung „falko...und neue Arbeiten“, Galerie 66, Kieler Str. 78, Donnerstag bis Sonntag 11-17 Uhr