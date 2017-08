OGS : OGS: Erfolgreicher Start in Rieseby

vergrößern 1 von 2 Foto: dis Archiv 1 von 2

Rieseby | Sport, Kochen, Spielen – eine sinnvolle Beschäftigung der Kinder in der Schule bis zum Nachmittag gehört heute fast schon zum Standard, ohne den keine Schule auskommt. In Rieseby wird seit einem Schuljahr das Angebot der offenen Ganztagsschule in der Schleischule angeboten. „Mit Erfolg“, wie Sontje Stawicki feststellt.

Stawicki ist Bereichsleiterin für Kindertagesbetreuung und schulische Angebote der Brücke Rendsburg Eckernförde. Sie zieht ein positives Fazit nach einem Jahr Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGS), dessen Betrieb und Organisation die Gemeinde Rieseby als Schulträger der Brücke übertragen hatte. Fast die Hälfte der Schüler der Schule, nämlich 44, seien im Vorjahr für Angebote der Betreuung oder für Nachmittagsangebote angemeldet gewesen. „Das entspricht den Erfahrungen, die wir an vergleichbaren Schulen gemacht haben“, stellt Stawicki fest. Wie an allen anderen Standorten auch, müsste sich so ein Nachmittagsangebot erst herumsprechen. Für einige Eltern würde sich erst durch die Bereitstellung der Betreuung Spielraum für eine Beschäftigung ergeben.

Zufrieden mit dem Start des Betreuungsangebotes ist auch Jens Kolls, Bürgermeister der Schleigemeinde. „Der Bedarf für Eltern ist da“, sagt er und verweist auf die ebenfalls sehr gut belegten Kindergärten im Ort. Da wachse eine große Zahl künftiger Schüler heran. Sie würden zu ihrer Schulzeit dann schon auf ein umfangreicheres Angebot der OGS bauen können.

Das Programm und Angebot sind immer in Bewegung, erklärt Stawicki. Angebote stehen und fallen mit Anbietern und ihrer verfügbaren Zeit. Wenn in gut einer Woche der Unterricht nach den Sommerferien wieder beginnt, dann hat Stawicki wieder ein volles Paket mit zehn Angeboten geschnürt. Dänisch, Yoga und Kochen sind wieder dabei. Das Tanzangebot ist ausgelaufen. Dafür werde es eine neue eine Outdoor-Gruppe geben und auch im sportlichen Bereich wird es etwas Neues geben. So seien die Gespräche so weit gediehen, dass zweimal die Woche Badminton stattfindet, berichtet Stawicki. Bevor die Nachmittagsangebote starten, können Kinder in der Betreuung ihre Hausaufgaben machen und auch optional Mittagessen. Das detaillierte Programm wird zu Beginn der Schulzeit ausgehängt. Dann haben Schüler und Eltern 14 Tage Zeit, sich anzumelden.

„Es gibt grundsätzlich immer Bedarf nach weiteren Angeboten, besonders im Bereich Bewegung und Sport“, sagt die Koordinatorin. Auch während des Schuljahres könnten noch neue Angebote gestartet werden.

Eltern können ihre Kinder künftig ab 7 Uhr in der Frühbetreuung bis 7.45 Uhr anmelden. Nach dem Unterricht besteht die Möglichkeit zur verlässlichen Mittags- und Nachmittagsbetreuung von 11.45 bis 16 Uhr. Wie gewohnt werden Birthe Hesse und Silke Nissen die OGS vor Ort betreuen. Je nach ausreichendem Bedarf der Eltern und entsprechender Mitarbeiter könnte die Betreuungszeit über die bisherige Schlusszeit 16 Uhr verlängert werden. Bislang habe danach aber kein ausreichender Bedarf bestanden, berichtet Stawicki.

Die Frühbetreuung geht von 7 Uhr, vor Unterrichtsbeginn, bis 7.45 Uhr. Sie wird nach der letzten Stunde fortgesetzt (ab 11.45 Uhr) und endet spätestens um 16 Uhr. Parallel dazu finden ab 12 Uhr verschiedene Nachmittagsangebote statt, die bis spätestens 16 Uhr dauern.

Die Schlei-Schule sucht noch nach Menschen, die gegen eine Aufwandsentschädigung Angebote für die betreute Zeit gestalten möchten. Interessierte melden sich bei Sontje Stawicki unter Tel.: 04331/1323828 oder per E-Mail: sontje.stawicki@brücke.org.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 25.Aug.2017 | 06:51 Uhr