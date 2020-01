Sportfreunde Gettorf : Offensiv um Spenden werben

Der Förderverein Sportfreunde Gettorf will den Gettorfer TV finanziell unterstützen.

von Torsten Peters

21. Januar 2020, 16:42 Uhr

Gettorf | Im November 2018 wurde der Verein Sportfreunde Gettorf mit 17 Mitgliedern gegründet. Doch nur die wenigsten Gettorfer können damit etwas anfangen. Das soll sich in Zukunft ändern, dies ist das Ziel des Vorsitzenden Bruno Stehn.

Und welche Aufgabe hat der Verein nun genau? Die Sportfreunde Gettorf unterstützen den Gettorfer TV bei Sportveranstaltungen, Beschaffung von Spenden, Sportgeräten, die im normalen Schulunterricht nicht vorkommen oder zu wenig vorhanden sind, Sportkleidung, Beitrags-Paten und anderen Investitionen. Außerdem setzt sich der SF Gettorf für sozial benachteiligte Kinder und Erwachsene ein, die gern im GTV aktiv sein wollen, aber den Mitgliedsbeitrag, dessen Basistarif momentan bei 13,50 Euro pro Monat liegt (kann mit Zusatzleistungen auf bis zu 25 Euro pro Monat anwachsen), nicht leisten können. „Wir wollen, dass alle an dem sportlichen Gemeindeleben teilnehmen können“, sagt der 71-jährige Stehn.

Der Förderverein hat im vergangenen Jahr auch den Gettorf-Lauf im gastronomischen Bereich unterstützt. Stehn ist derzeit auch schon wieder unterwegs, um Sponsoren für den Lauf am 7. Juni zu gewinnen. Auch hierbei steigen die Kosten – auch aus Umweltgründen. Hierbei stellt sich unter anderem die Frage nach den Trinkbechern. Aus Plastik sollen sie nicht mehr sein, Pappbecher sind ebenfalls mit Plastik beschichtet, und Mehrwegbecher eben deutlich teurer. Auch für das Handball-Camp und den Laternelauf wären Spenden hilfreich.

„Ein Förderverein hat es aus steuerrechtlichen Gründen einfacher, Gelder hereinzuholen“, erklärt der GTV-Vorsitzende Thomas Glüsing, dessen Verein mit seinen rund 2200 Mitgliedern sich momentan noch zu 90 Prozent aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Dabei hat der GTV derzeit rund 5000 Euro Außenstände aus nicht bezahlten Mitgliedsbeiträgen.

Die Anzahl an Fördervereinen hat in den vergangenen Jahren bundesweit deutlich zugenommen. „Wir sind da etwas spät dran gewesen“, gibt Bruno Stehn zu. Die Sportfreunde haben derzeit 18 Mitglieder, die nur einen geringen Beitrag von zehn Euro pro Jahr zahlen. Dieser wird beispielsweise für Bürobedarf und Portokosten verwendet.

Aus rein finanziellen Gründen muss etwa auch der Kinder-Fasching in diesem Jahr ausfallen. Dies soll nach Möglichkeit 2021 vermieden werden. Dafür seien Spenden nötig, egal ob von Firmen oder Privatpersonen. Sponsoring ist dagegen von Seiten des Fördervereins nicht möglich, da dies immer an eine Gegenleistung gekoppelt ist. Die Spenden fließen dabei nicht alle in einen großen Topf, sondern können zielgebunden sein. „Wir wollen aber keine Konkurrenz zum Förderkreis der Gettorfer Sportvereine“, stellt Stehn klar.

Das größte Thema beim GTV ist momentan der Bau einer Halle für Gesundheits- und Fitnesssport sowie Tänzer. Hierfür wurden auch schon Rücklagen gebildet. Der Bau am Sportpark wurde von der Gemeinde kurz vor dem Jahreswechsel abgelehnt. Ob da das letzte Wort bereits gesprochen ist, bleibt abzuwarten. Sollte der Bau dann irgendwann tatsächlich starten, sollen auch einzelne Backsteine zu kaufen sein.

Weitere Infos gibt es bei Bruno Stehn (Tel. 0151-19132073) oder online unter sportfreunde-gettorf.de.