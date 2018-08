Mann in de Tünn : Över Schoolmeisters

von Arne Peters

16. August 2018, 16:51 Uhr

Mann in de Tünn, jümmerto nie Insichten över dat bontjebunte Feld ,,School un Ünnerricht!" Kollegin Bettina Lorenzen wiest uns in ehr Book,, Lehrer-ausgebrannt und heiß begehrt", wat totiets na ehr Menen op dit Rebeet allens verwars löppt und woans en disse Scheeflaag verbetern kunn. Dor mutt'n ehr Dank för seggen. Ik will an disse Steed en poor Gedanken över Schoolmeisters tosamendrägen, denn se sünd dat Solt in de Supp vun School un Ünnerricht:

>Düchdige Schoolmeisters hebbt Erfolg, ofschoonst se vullproppt sünd mit psychologische Theorien.

>Ik treck de Sellschop vun Buern( güntöver Schoolmeisters) vör, denn se hebbt nich noog Bildung genaten, üm dor falsche Slüss ut to trecken.

>Worüm blots kriegt de Beamten in de Schoolverwalten mehr Geld, wenn dat egens doch üm dat Ünnerrichten geiht?

>De middelmäßige Schoolmeister vertellt. De gode Schoolmeister verkloort. De betere Schoolmeister bewiest. De grote Schoolmeister begeistert.

>Dat Ünnerrichten ist keen vergeten Kunst, man de Achtung dorvör is en vergeten Traditschoon.

Funnen heff ik disse Insichten bi L.J.Peter,, Schlimmer geht's immer", Verlag Wunderlich