Stadt Eckernförde und Kreis Rendsburg-Eckernförde : ÖPNV-Gutachten liegen im Herbst auf den Tisch

Nach den Herbstferien sollen die Gutachten der Stadt und des Kreises zum ÖPNV auf den Tisch. Es gibt Abstimmungsbedarf.

von Gernot Kühl

12. September 2018, 18:32 Uhr

Der Kreis hat eines in Auftrag gegeben, und auch die Stadt. Eines für die Überlandverbindungen, eines für den Stadtverkehr. Beide Gutachten zum Öffentlichen Personennahverkehr sind demnächst präsentationsfähig. In Eckernförde will man nach den Herbstferien damit auf den Markt gehen, die Ratsversammlung soll „spätestens Anfang 2019“ Beschlüsse fassen, forderte der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzwesen, Ralph Krüger (CDU), in der Sitzung am Dienstagabend im Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ). Der Kreis, der die Überlandverbindungen bis 2020 europaweit neu ausschreiben muss – derzeit fährt dort die Autokraft –, möchte sein „finales Gutachten“ im Oktober vorstellen, sagte Eckernfördes Kämmerer Micha Wulf. Nach Vorlage der Gutachten soll die Frage erörtert werden, ob man das Wohngebiet Schiefkoppel „kurzfristig mit anbinden kann“, so Wulf. Derzeit sähe es so aus, dass die Umlaufzeiten im Stadtverkehr dafür zu eng seien und man entweder einen zusätzlichen Bus einsetzen oder das Liniensystem ausdünnen müsse, erläuterte der Kämmerer.

Insbesondere Karl-Ludwig Loth (FDP) regte ein möglichst umfassendes ÖPNV-Konzept mit einer Taktabstimmung zwischen Bus und Bahn, Bus-Apps , Pendler- und Fahrrad-Parkplätzen an.