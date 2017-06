Ökologisch sinnvoll und ökonomisch wertvoll

vergrößern 1 von 3 1 von 3

„Alles, was noch brauchbar ist.“ Klare Ansage von Martin Meyer, dem AWR-Mitarbeiter auf dem Recyclinghof am Ende des Goldammerwegs, auf die Frage, was an gut erhaltenen Dingen des Alltags und Haushalts dort abgegeben werden kann. In der großen Halle neben der Zufahrt zu den großen Recycling-Containern für Holz, Kunststoff, Sperrmüll, lagert dann auch ein Querschnitt der Wohlstandsgesellschaft: nagelneue E-Herde, ein noch verpacktes Teleskop, Schiffsmodelle, jede Menge Lampen, Elektronik, ein Schlitten für den nächsten Winter, Erdspieße, eine Küchenmaschine, ein Gartentisch, ein noch verpacktes, kleines Surfbrett, Fahrräder, dazu Bilder, Bücher, Schallplatten und sogar eine silberne Schaufensterpuppe. Täglich kommen neue Dinge dazu, Martin Meyer und sein Kollege Oleg Kuznetsov holen zusätzlich noch gut erhaltene Flohmarkt-Ware aus den Containern aus dem Recyclinghof und stellen sie dazu. Alle ein bis zwei Wochen werden die gesammelten Flohmarktartikel auf das Gelände der Mülldeponie nach Alt-Duvenstedt transportiert, wo sie von ausgewählten Vereinen und Initiativen auf neun Flohmärkten für umwelt- und bildungspolitische Zwecke verkauft werden. Der Erlös ist für die jeweiligen Flohmarkt-Ausrichter bestimmt.

Einer von ihnen ist der Förderverein des Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen. Zusammen mit dem Damendorfer Verein „Himmelgrün“, der Kinder für Gartenarbeit begeistern möchte, hatte der Förderverein einen AWR-Flohmarkt ausgerichtet und mit 17 Helfern bestückt. Insgesamt werden pro Flohmarkt mindestens 30 Helfer benötigt. Die Hälfte des Erlöses überbrachte AWR-Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt gestern der Vorsitzenden des Green Screen-Fördervereins, Ulrike Lafrenz. 3800 Euro wandern aufs Konto und werden im Sinne der Umweltbildung eingesetzt.

Green Screen sei so etwas wie ein natürlicher Partner der AWR, sagte Hohenschurz-Schmidt und verwies auf die gemeinsamen Ziele der Müllvermeidung, Ressourcenschonung und Wiederverwertung von Wertstoffen. Zudem sehe sich die AWR als „Partner der Zivilgesellschaft“ und engagiere sich in vielfacher Hinsicht sozial und gesellschaftlich. Die Unterstützung der Flohmarkt-Partner, die sich jedes Jahr bei der AWR bewerben können und ein Konzept vorlegen müssen, aber auch von Migrationsprojekten, zielten genau in diese Richtung.

Vor vier Jahren wurde die Flohmarkt-Idee geboren. Der Zulauf war von Beginn an immens, berichtete Hohenschurz-Schmidt. 800 bis 1000 Besucher kämen im Schnitt, der Durchschnittserlös für die Ausrichter liege bei „deutlich über 5000 Euro“, in der Spitze bei bisher 9000 Euro. „Das hängt von der Ware und dem Geschick der Verkäufer ab“, so der AWR-Chef. In jedem Fall seien stets „echte Schnäppchen“ dabei, die zum Teil weit unter ebay-Preisen lägen und reißenden Absatz fänden. Um die Flohmarkt-Partner zu unterstützen, wurde Irene Husser angestellt, die die Artikel von den Recyclinghöfen abholt, die Flohmärkte vorbereitet und die Verkäufer einweist.

Ulrike Lafrenz lobt diesen Einsatz der AWR über den grünen Klee und hat ihre Mitglieder gemeinsam mit FÖJ’lerin Celia Lose zur Teilnahme motivieren können. „Es hat allen großen Spaß gemacht.“ Der Green Screen-Förderverein wird auch im kommenden Jahr wieder einen der Flohmärkte ausrichten. Der nächste AWR-Flohmarkt findet am Sonntag, 16. Juli, von 9 bis 13 Uhr in Alt-Duvenstedt statt.

Seit Neuestem bietet die AWR auch eine Flohmarkt-Werkstatt an, in der ein „Allround-Handwerker“ den Interessierten nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ zeigt, wie Fahrräder, Möbel oder elektronische Geräte repariert werden. Dieses Projekt wird von der Aktiv-Region Hügelland am Ostseestrand gefördert. Geplant sind zwei weitere halbe Stellen, die durch Migranten besetzt werden sollen, sagte Hohenschurz-Schmidt.

Desweiteren unterhält die AWR auch ein Werkstattmobil, um zum Beispiel Schülern vor Ort zu helfen, ihr Rad verkehrssicher zu machen. Das Werkstattmobil kann bei der AWR angefordert werden.

von Gernot Kühl

erstellt am 21.Jun.2017 | 06:28 Uhr