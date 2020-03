Altenhof und Levensau : Nur noch Restkarten für Travestieshows

Die Travestieshow „Ivonne & Friends“ findet demnächst in Levensau und Altenhof statt.

11. März 2020, 16:11 Uhr

Altenhof | Das Erfolgsprogramm von „Ivonne & Friends“ geht weiter – mit neuer Kollegin. Sowohl in der Schweinsgeige in Levensau am Sonnabend, 21. März, als auch im Grünen Jäger in Altenhof, am Sonnabend, 4. April, werden „Ivonne & Friends“ mit ihrem Programm „Jetzt schlägt’s 13“ mit ihrer neuen Kollegin Gigi la Mer zu erleben sein. Einlass ist jeweils um 19 Uhr. Beginn der Show ist um 20 Uhr. An beiden Spielorten besteht die Möglichkeit, sich vor und während der Veranstaltung kulinarisch verwöhnen zu lassen. Gigi steht seit den 70er Jahren auf der Bühne. Sie hat sich auf die „klassische“ Travestie spezialisiert, wie die Starimitation, die Parodie sowie die Comedy an sich. Sie hat, genau wie Divia Jolie und Ivonne ihr Herz am rechten Fleck, nimmt sich selbst nie zu ernst und versteht es perfekt, sich auch selbst auf die Schippe zu nehmen. Dabei hat Gigi, wie auch die beiden anderen Onkel/Tanten, stets einen kessen Spruch auf den Lippen. Die Besucher dürfen sich auf zwei unterhaltsame Abende freuen. Karten gibt es in der Schweinsgeige in Levensau (Tel. 04 31/ 33 18 59) und im Grünen Jäger in Altenhof (Tel. 0 43 51/ 4 14 04).