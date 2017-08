Ferienspass : Nur fangen – nicht essen

vergrößern 1 von 3 Foto: schappert (3) 1 von 3





Rund um den Holtsee war gestern Geduld gefragt – es wurde geangelt. 14 Kinder, leicht zu erkennen an ihren knallgelben Kappen, nahmen an einer Ferienspaß-Aktion des Angelsportvereins (ASV) Frühauf Sehestedt teil. Bevor die Angeln in die Hand genommen werden durften, stand zunächst eine Wanderung um den Holtsee auf dem Programm.

Themen: Die Besonderheiten des Gewässers und der Naturschutz. „Da sollten wir aufmerksam gucken, ob wir einen Eisvogel oder Seeadler sehen“, berichtete Enno (7). Er hatte später ebenso wie Christian (7) und Rico (8), die ebenfalls der Gruppe von Jugendwart Peter John Iles angehörten, schon einen Fisch gefangen. „Hier kann man lernen, Geduld zu haben. Die habe ich nämlich nicht“, kannte Enno einen Vorzug des Angelns. So viel Geduld wie seine Gruppe brauchten Hannes, Conner und Mika nicht. Sie hatten gemeinsam mit Betreuer Martin Wood eine günstige Stelle am Privatsteg von See-Anwohner Siegfried Pottel, der diesen zur Verfügung gestellt hatte, erwischt. „Das ist eine gute Sache, da stehe ich voll dahinter“, meinte Pottel.

Hannes, Conner und Mika ging indes ein Fisch nach dem anderen an den Haken. Rekordhalter war Hannes: „Wenn man Fische fängt, ist das irgendwie toll“, sagte er gerade, als seine Pose unter Wasser verschwand – bei ihm hatte schon der 20. Fisch angebissen.

Ob es, wenn man länger warten muss, nicht auch mal langweilig werden könne? „Man kann sich ja unterhalten“, entgegnete Mika. „Oder ein Buch lesen, wenn man alleine ist.“ Höchst konzentriert waren Fridtjof (9) und Tim (7) bei der Sache. Sie warteten mit Betreuer Finn-Lucas Jensen ein Stück weiter auf das nächste Erfolgserlebnis, neun Fische hatten die beiden aber bereits gefangen. „Ich finde ja, dass Fische echt lecker aussehen“, meinte Fridtjof.

Zum Verzehr waren diese Weißfische allerdings nicht gedacht – obwohl nach dem Angeln gemeinsam gegrillt wurde. Die Fische wurden lebend gehältert, anschließend gewogen, in Transportbehälter umgesetzt und schließlich in die Schirnauer Au eingesetzt. Danach gab es noch eine Siegerehrung, bei der jeder Teilnehmer einen Pokal erhielt. Vorsitzender Dirk Dennin war mit der Aktion mehr als zufrieden. „Ich bin absolut beeindruckt, wie konzentriert die Kinder bei der Sache waren.“

