Trauer um seine Ehefrau : Notaufnahme: „Die Hilfe kam zu spät“

Es tut noch weh, das ist nicht zu übersehen. Aber Manfred Liepelt ist gefasst und berichtet ausgesprochen sachlich, was ihm und seiner Frau vor einem Jahr in der Anlaufstation in Kappeln und anschließend in der Notaufnahme der imland-Klinik in Eckernförde passiert ist. Ein Bericht über die Behandlung in der Anlaufstelle in der Diako Flensburg hatte ihn dazu bewogen, auch seine Geschichte zu erzählen.

Karfreitag, 25. März 2016. Renate Liepelt (76) hatte schon Donnerstag massive Beschwerden in der Brust. Vermutlich die Schmerzen an der Wirbelsäule, mit der sie schon vorher zu kämpfen hatte – die können ausstrahlen, so hatte auch die Hausärztin vermutet. Aber an diesem Freitag hielt Renate Liepelt es nicht mehr aus. Ihr Mann, Manfred Liepelt, fuhr mit ihr zur Notfallanlaufpraxis der Diako in Kappeln. Aber die schmerzstillenden Mittel, die sie verschrieben bekam, halfen nicht. Sie fuhren nochmal hin und baten um eine Überweisung für die Klinik in Eckernförde. „Meine Frau hatte starke Schmerzen im Brust- und Rückenbereich sowie in beiden Armen“, erinnert Liepelt sich. So habe sie es auch dem diensthabenden Pfleger in der Notaufnahme der imland-Klinik geschildert, bei dem sie gegen 20 Uhr ankamen. Auch er gab ihr ein Schmerzmittel und bugsierte sie in das Wartezimmer, in dem noch zwei weitere Parteien auf Behandlung warteten. „Zu diesem Zeitpunkt konnte sie eigentlich schon nicht mehr“, berichtet ihr Mann. Dann verschwand der Pfleger. „Ich bin durch die Gänge gegangen, um zu sehen, was er macht. Aber ich fand ihn nicht. In der Klinik herrschte Totenstille. Es war überhaupt nichts los“, sagt Manfred Liepelt. Trotzdem tauchte der Pfleger nicht wieder auf. Nach etwa zwei Stunden waren die Schmerzen für Renate Liepelt kaum noch auszuhalten, sie hatte Atemnot. „Ich bin losgelaufen, um jemanden zu suchen. Ich traf mehr zufällig auf eine Krankenschwester. Sie hatte den Pfleger aus der Aufnahme abgelöst“, sagt Manfred Liepelt. Mit dieser Schwester sei seine Frau dann noch zu Fuß in die Röntgenabteilung gegangen und wurde einem Arzt vorgestellt. Um 22.43 Uhr sei festgestellt worden, dass bei Renate Liepelt ein schwerer Herzinfarkt vorlag. Ein Krankenwagen, für den Transport zur Operation in die Imland-Klinik nach Rendsburg traf wenige Minuten später ein. Aber er fuhr offenbar nicht unmittelbar los. „Um 23.30 Uhr stand der Wagen mit meiner Frau immer noch in Eckernförde“, beschreibt Liepelt. Ihm sei mitgeteilt worden, dass der Arzt den Transport begleiten wollte. „Das hat er dann laut dem Protokoll der Gerichtsmedizin aber gar nicht getan“, sagt Liepelt. In dem Gutachten stand auch, dass für die Patientin Lebensgefahr bestand.

Seine Frau wurde in Rendsburg operiert, die Ursache für den Infarkt konnte behoben werden. Die am Herzmuskel entstandenen Schäden waren aber zu groß. Renate Liepelt war schwach, sediert und konnte nicht ohne Hilfe atmen, aber sie war bei Bewusstsein. Sie sollte am Ostersonntag ins künstliche Koma gelegt werden – entschied sich aber dagegen. Sie hatte noch Zeit, sich von ihrer Familie zu verabschieden. Am Ostermontag ist sie um 23.54 Uhr gestorben.

Manfred Liepelt hat daraufhin mehrfach den Kontakt zum Klinikum gesucht. Er hatte mit der Pflegedienstleitung gesprochen und mit der Ärztlichen Direktorin. Er ist verständnislos und fragt sich, wie es zu diesem Verlauf kommen konnte. „Für mich ist es nicht nachzuvollziehen, dass ein Patient, der in die Notaufnahme kommt und dort die typischen Symptome für einen Herzinfarkt schildert, zuerst auf ein Rückenleiden untersucht wird. Man hätte doch zuerst auf die Erkrankung untersuchen müssen, die eine zeitnahe Behandlung erfordert“, sagt er. Ein EKG und ein Bluttest auf den Eiweißstoff Troponin hätten schnell Klarheit verschafft und eine Weiterbehandlung ermöglicht, ist er sich sicher. „Das Klinikum besteht darauf, dass die Behandlung den „Regeln der ärztlichen Kunst“ entsprochen habe“, sagt er. Sein Versuch, die Angelegenheit über die Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen zu klären, scheiterte ebenfalls. Am 1. Juli 2016 hat Manfred Liepelt bei der Polizei in Kappeln Anzeige erstattet – wegen unterlassener Hilfeleistung mit Todesfolge. Das Verfahren läuft noch.

Manfred Liepelt will kein Geld, aber er möchte, dass die Klinikleitung das fehlerhafte Verhalten eingesteht. „Ich kann nicht verstehen, dass das einfach so weggewischt wird und man sich als Betroffener dann noch rechtfertigen muss“, sagt er. Falls es eine Schadenersatzzahlung geben sollte, könne das Klinikum das Geld für soziale Zwecke innerhalb des Hauses einsetzen. „Mir nützt das sowieso nichts mehr. Das ist mir vollkommen klar, aber ich kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“

„Wir haben sehr viele Gespräche geführt“, erklärt Petra Struve, Ärztliche Direktorin der imland-Kliniken Rendsburg und Eckernförde, auf Anfrage unserer Zeitung. Derzeit könne sie zu diesem Fall aber nichts sagen, da es sich um ein laufendes Verfahren handele.

