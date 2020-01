Präsente für Unternehmenstreue : Norddeutsche Pflanzenzucht ehrt langjährige Mitarbeiter

Für 20 und 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurden fünf Mitarbeiter ausgezeichnet.

21. Januar 2020, 17:20 Uhr

Holtsee | Die Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (NPZ) ehrte fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit.

Der geschäftsführende Gesellschafter Dietmar Brauer überreichte den Jubilaren Präsentkörbe für ihre Unternehmenstreue. Er erklärte: „Ich bin sehr glücklich und stolz, dass wir so viele langjährige Mitarbeiter haben. 20 und 25 Jahre Betriebszugehörigkeit, das gibt es heute nicht mehr so oft in der Wirtschaft.“

Auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit kann Claudia Sell zurückblicken. Sie absolvierte bereits ihre Ausbildung zur LTA bei der NPZ. Seitdem hat sie sehr viel Verantwortung in der Winterraps-Abteilung übernommen, unter anderem für Organisation, Aussaatvorbereitungen und Einzelpflanzen-Ernte, aber auch für viele Aushilfen und neue Mitarbeiter.

Gleich vier Beschäftigte wurden für 20-jährige Firmenzugehörigkeit geehrt: Mihail und Nicolai Ruckhaber, Dorothee Morath sowie Hilke Rades. Die Brüder Mihail und Nicolai begannen beide am 1. April 1999 bei der NPZ in Hohenlieth. Mihail Ruckhaber ist in der Saatgutaufbereitung tätig, wo er trotz des erreichten Rentenalters noch Kisten und Paletten mit sehr viel Know-how repariert – nun aber als Minijobber. Nicolai Ruckhaber ist in der Saatzuchttechnik der NPZ beschäftigt. Hier kümmert er sich um die Versuchstechnik, entwickelt und konstruiert neue technische Details und fährt die Spezialmaschinen auf dem Feld.

Seit 20 Jahren ist Dorothee Morath als Assistentin der Geschäftsführung bei der NPZ tätig. Zunächst begann sie ihre Tätigkeit für Dietmar Brauer am Standort Malchow/Insel Poel. Als dieser 1999 nach dem Tod seines Vaters Dietrich Brauer die Geschäftsleitung mit Dienstsitz in Hohenlieth übernahm, verlagerte Dorothee Morath ihren Wohnort in den Raum Kiel. Sie unterstützt bei allen Aufgaben die Geschäftsführung und organisiert, koordiniert und bereitet zudem Termine, Besprechungen und Präsentationen vor.

Ebenfalls seit 20 Jahren ist Hilke Rades für die NPZ-Gruppe tätig. Sie begann 1999 als Diplom-Ökotrophologin in der Forschungsabteilung der NPZ KG. Vor einigen Jahren wechselte Rades in die Schwestergesellschaft NPZ Innovation GmbH, in der sie unter anderem für die Finanzen der Forschungsprojekte zuständig ist. Weiterhin koordiniert sie die Vielzahl an Besuchergruppen bei der NPZ.

Traditionell werden die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen der NPZ-Weihnachtsfeier geehrt und mit Präsentkörben beschenkt.