Eckernförde : Nooröffnung: Warum geht’s nicht weiter?

Die Vorbereitungen für den Förderantrag nehmen viel Zeit in Anspruch. Die ersten Bagger kommen wahrscheinlich erst 2022.

von Arne Peters

16. November 2020, 13:35 Uhr

Eckernförde | Mancher mag sich noch erinnern: Vor zweieinhalb Jahren gab es einen öffentlichen „Planungsspaziergang“ über das Gelände der zukünftigen Nooröffnung. Dabei sind die Planer mit 150 Interessierten die Fläche in der Stadtmitte zwischen Noorstraße und Schulweg abgegangen und haben erläutert, wo die geplante Wasserfläche hinkommt und wie sie gestaltet werden soll. Schöne Bilder gab es zu sehen und Optimismus zu hören: Nur noch die Bewilligung eines Förderantrags beim Bund-Länder-Programm „Stadtumbau West“ müsse erfolgen, dann könnten die ersten Bagger anrollen – wahrscheinlich 2019.

Still ist es seither im Planungsgebiet, von Baggern keine Spur. Zwar ist der Bebauungsplan für den Teilbereich I, also für die geplante Wasserfläche, rechtskräftig, doch es fehlen nach wie vor die Zusagen für die Fördermittel aus dem „Stadtumbau West“-Programm – immerhin zwei Drittel der Kosten.

„Wir wollten ursprünglich Fördermittel für einzelne Maßnahmen beantragen, damit wir schonmal mit den Bauarbeiten loslegen können“, erklärt Projektleiterin Alexandra Dahmen von der BIG Städtebau GmbH in Kronshagen. „Und während wir schon die erste Maßnahme angegangen wären, hätten wir parallel die Förderung für die nächste Maßnahme beantragt und so weiter.“ Doch der Fördermittelgeber – Bund und Land – wollten es anders, nämlich aus organisatorischen Gründen alles in einem einzigen Antrag.

Das bedeutet für die Planer einen großen Mehraufwand. „Wir bereiten zurzeit sämtliche Baumaßnahmen parallel vor: sowohl den Straßenumbau für Noorstraße, Reeperbahn und Schulweg als auch die gesamten Wasserbaumaßnahmen, also die Herstellung der neuen Wasserfläche und damit verbunden die Sanierung des Durchlasses unter dem Steindamm, den Abbruch des alten Kanals und die umliegenden Grünanlagen.“ Eingebunden werden müssen die Verwaltung, Planer, die BIG, der Kreis, das Land und viele Fachbehörden. „Allein die Sanierung des alten Kanalstückes unter dem Steindamm ist nicht ganz so einfach.“ Nicht zuletzt spiele in diesem Jahr auch die Corona-Pandemie eine Rolle. „Die Abstimmungen der einzelnen Beteiligten gestalten sich unter den gegebenen Umständen zäher, als wenn man sich persönlich treffen könnte.“

Doch bevor man anfangen kann zu bauen, müssen erst die Förderanträge gestellt und diese auch bewilligt werden. Genau an diesem Punkt befindet sich der Prozess im Moment. Sobald die Förderzusagen vorliegen – Alexandra Dahmen geht von der ersten Jahreshälfte 2021 aus – müssten zunächst die Bauaufträge ausgeschrieben werden, bevor die erste Bagger anrollen. Dass die Bauunternehmer aufgrund voller Auftragsbücher keine Zeit für den Auftrag haben, befürchtet sie nicht. „Bei einer Ausschreibung dieser Größenordnung würde es mich wundern, wenn sich niemand findet.“ Allerfrühestens – mit viel gutem Willen – könnten die Bauarbeiten für den Aushub der Wasserfläche also im Herbst 2021 beginnen. Wahrscheinlicher ist das Jahr 2022.

Entstehen soll eine 8000 Quadratmeter große Wasserfläche. Ein Kostenvoranschlag nannte vor mehreren Jahren eine Summe in Höhe von 1,7 Millionen Euro für die Erstellung der Wasserfläche, doch die dürfte schon lange überholt sein.

In einem zweiten Schritt sollen Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen in dem Areal entstehen. Der Bebauungsplan für diesen Teilbereich II ist nach Angaben Dahmens kurz vor der Fertigstellung. Von den etwa 120 geplanten Wohnungen sollen 25 Prozent öffentlich gefördert werden (sozialer Wohnungsbau).