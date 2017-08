Autoboot : Noble Lady aus den 20er-Jahren

vergrößern 1 von 4 Foto: Hallstein (3) 1 von 4





Eckernförde | Fast ohne Widerstand gleitet der Bug durch die Wellen, zerteilt das Wasser, das die Bordwand in einem feinen Film umspült. „Ajax“ steht auf dem dunkelblauen, nur 1,60 Meter breiten und acht Meter langen Rumpf, der von einem Sechszylinder-Rolls-Royce-Motor mit fünf Liter Hubraum angetrieben wird. Das war jedoch nicht immer so, denn „Ajax“, ein 1928 von der Berliner Exquisit-Werft gebautes „Autoboot“ fristete über viele Jahre das Dasein eines Schrotthaufens. „Autoboot“ wurden die Boote, die hauptsächlich in den Gewässern um Berlin verbreitet waren, deshalb genannt, weil die Sitzanordnung, Lenk- und Schaltung, Gaspedal sowie die Position des Motors genau einem Auto entsprach.

„Mir wurde ein ehemaliges Kommandantenboot der Marine aus den 30er-Jahren zur Restaurierung angeboten“, berichtet Werner Trapp vom Segelclub Eckernförde (SCE). Bedingung war allerdings die Entsorgung des „Bootsschrotts“. Trapp, der auch schon diverse Autoraritäten restauriert hat, besah den Schrott genauer und fand Gefallen an den schönen Linien, die in den 20er-Jahren der Inbegriff von Schnelligkeit auf dem Wasser waren.

Nach etwas Recherche folgte die Vermessung und Dokumentation sowie Entkernung des Rumpfes, der lediglich im Heck durch mangelhafte Reparaturen stark gelitten hatte. Rudergestänge, Gaspedal und Fundamente waren noch original und wiederverwertbar, lediglich die Holzeinbauten konnten nur noch als Vorlage dienen.

Unbeirrt vom Mitleid und Unverständnis seiner Segelfreunde, verfolgte Trapp sein Vorhaben und trennte zunächst von Bootsmitte bis zum Heck den Bodenbereich ab, lediglich die Stahlspanten ragten noch wie Rippen in den Raum. Den Ratschlägen eines Fachmannes folgend, wurden die neuen Bleche wie schon im Original nur genietet und nicht geschweißt. „Dadurch bleibt der Rumpf spannungsfrei und wird schön glatt“, berichtet der 72-Jährige, der mit einen Helfer für Metallbau aus den Ausbildungswerkstätten mit 2-Millimeter-Stahlblech und rund 3000 Nieten den alten Rumpf nachbildete.

Etwa 2000 Autoboote gab es, manche sogar mit Limousinen-Aufbau. Heinz Rühmann und auch Prinz Heinrich waren Besitzer jener Boote, die so schnell waren, dass sie auf den Berliner Binnengewässern sogar der Polizei davon fuhren. Von verschiedenen Werften angeboten, musste man damals als Käufer die Motorisierung mitbringen, die anschließend eingebaut wurde. Leider war der Original Benz 8-Zylinder-Nürburg-Motor nicht mehr aufzutreiben, so dass ein Rolls-Royce-Motor herhalten musste, den Trapp noch „irgendwo stehen“ hatte. Die Antriebswahl fiel dann auf einen 4-Blatt-Propeller, für den die passende Getriebeübersetzung noch gefunden werden sollte. Vieles musste ausprobiert werden, auch die Schwimmlage mit anderem Motor und neuen Holzeinbauten musste getestet werden, damit der Wasserpass an der richtigen Stelle liegt.

Viele Stunden hat Trapp innerhalb von fünf Jahren investiert. Profitiert hat der gelernte Informationselektroniker aus seiner Restaurierungserfahrung etlicher Automobile, aber auch aus der Zeit als er zwei Opti-Jollen und drei Yachten gebaut hat. Dass sich die Mühe gelohnt hat, bewiesen am vergangenen Freitagabend nicht nur bewundernde Blicke von Passanten und die unzähligen Fotografen, sondern auch die Verleihung des Restaurierungspreises 2017, mit dem der „Freundeskreis klassischer Yachten“ seit 1995 jährlich den engagierten Einsatz von Bootseignern zur Restaurierung von Klassikern würdigt.