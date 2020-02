WeltfraUENTAG in Eckernförde : Nina Jeß, Anja Fiebelkorn und Annika Pech fordern eine gerechte Aufteilung der Care-Arbeit

„Gleichstellung statt Blumen“ ist das Motto des Internationalen Frauentages in Eckernförde und Umgebung, zu dem ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm stattfindet.

Eckernförde | Am 8. März ist Weltfrauentag – ist der im Jahre 2020 immer noch nötig? „Mehr denn je“ – darüber sind sich die Gleichstellungsbeauftragten Nina Jeß, Anja Fiebelkorn und Annika Pech einig. „Die Gleichstellung ist nicht mehr das Thema“, erklärt Pech, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Eckernförde, „heute geht es um die Gleichwertigkeit bezahlter und unbezahlter Arbeit, Stichwort Care-Arbeit, die immer noch von Frauen geleistet wird.“ Erstmals beteiligt sich auch die Stadt Eckernförde an einem vielfältigen Programm rund um den Internationalen Frauentag, der auch in diesem Jahr unter dem Motto „Gleichstellung statt Blumen!“ steht.

Der Begriff Care-Arbeit bezeichnet die Arbeit zu Hause, die nicht bezahlt wird, sei es Kindererziehung, Pflege kranker Angehöriger oder Organisation der Familie mit sämtlichen Verpflichtungen wie Besuch der Elternabende in der Kita oder in der Schule oder die Gestaltung von Kindergeburtstagen. „Die Care-Arbeit muss gerecht aufgeteilt werden“, fordert Anja Fiebelkorn, Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Dänischer Wohld. Auch 2020 ist die klassische Rollenaufteilung folgende: Die Frau arbeitet 20 Stunden in Teilzeit, erledigt die Haus- und Familienarbeit, der Mann macht Karriere. Selbst, wenn der Mann sich stärker an der Care-Arbeit beteiligen möchte, scheitere er immer noch an den Vorgaben der Arbeitgeber. „Die Arbeitgeber müssen sich in ihrem Denken, in ihren Vorstellungen bewegen und neue Arbeitszeitmodelle entwickeln“, sagt Nina Jeß, Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Schlei-Ostsee. Alle drei Frauen warnen: „Altersarmut ist in Deutschland weiblich.“ Noch immer gelte in Deutschland die gängige Vorstellung, dass Führungsaufgaben nur mit Vollzeitstellen, also mit Männern, besetzt werden könnten. „Wer mehr Frauen in den Führungsetagen haben will, muss mehr Männer in die Elternzeit bringen“, so Pech.“ Eine Führungsaufgabe sei auch mit einer 30-Stunden-Stelle zu bewältigen. Eine wesentliche Aufgabe der Zukunft wird die Gleichstellung aller Geschlechter in der Digitalisierung sein, in der Frauen durch den Algorithmus häufig sehr schlecht abschneiden. Grund sei ein durch Kindererziehungszeiten geprägter Lebenslauf, den das Computerprogramm als lückenhaft und damit als fehlerhaft bewertet. Hier kommt das Missverhältnis in der Gender Care Gap voll zum Tragen. Auch in der Bezahlung bekommen Frauen bei gleicher Arbeit auch im Jahre 2020 noch immer rund 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.

Unterstützt wird das Programm rund um den Weltfrauentag von der !Via-Frauenberatung in Eckernförde.

Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag:

28. Febr.: Equal Care Day – Ausstellung im Rathausfoyer, bis 6. März

6. März: Frauenfrühstück bei !Via, Langebrückstraße 8, mit Musik von Katrin Bosau, ab 10 Uhr, ohne Anmeldung

6. März: Gettorf: Filmvorführung „Gegen den Strom“ in der Mühle, Karl-Kolbe-Platz 1, Anmeldung unter Tel. 04346/60 08 21

9. März: Lesung Buchhandlung Liesegang, „Wandlungen – Das Geheimnis besonderer Frauen“, 19.30 Uhr

11. März: Holtsee Kita: Bilderbuchkino „Kim kann stark sein“ mit Elisabeth Zöllner

14. März: Poetry Slam rund um das Thema „Frauen + Männer“, in „Das Haus“, Reeperbahn 28, 18.30 Uhr

6. bis 20. März: Fahrbücherei Barkelsby: Zu dem Thema „Mädchen und Frauen, die die Welt veränderten“

laufende Veranstaltungen im März: Filme zum Thema Powerfrauen im „Haus“, Programm unter https://dashauseck.eckernfoerde.de/Kommunales -Kino/Programm; Büchertisch zum Weltfrauentag 2020 und dem Equal Pay Day in der Buchhandlung Liesegang, Kieler Str. 19