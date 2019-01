Lesung in Louisenlund : Nils Aulike liest Marx und Engels

Weitere Lesung des Fleckebyer “Kultur-Flecks“ am 19. Februar.

von Achim Messerschmidt

31. Januar 2019, 16:30 Uhr

Zum Auftakt der Lesereihe des Fleckebyer „Kultur-Flecky“ im neuen Jahr liest Nils Aulike am Dienstag, 19. Februar, ein Werk, das vermutlich nahezu jedem vom Hörensagen bekannt, aber nur wenigen geläufig sein dürfte: Das Manifest der Kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels. Das Manifest offenbart gesellschaftliche Analysen, die aktueller nicht sein könnten. Es umfasst 23 Seiten und erschien 1848. Das Werk beschreibt die fundamentale Rolle, die die Ökonomie in der Geschichte und im Leben der Menschen spielt. Die Kritik von Marx und Engels an wirtschaftlicher Ausbeutung und Ungerechtigkeit erscheint im Gefolge der seit einigen Jahren andauernden Finanzkrise aktueller denn je.

Die Lesung findet um 19.30 Uhr im Gobelinsaal im Schloss Louisenlund statt. Als Eintritt wird um eine Spende gebeten.