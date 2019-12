Eckernförde : Nikolaus in Spendierlaune

Der Nikolaus kam am Freitag mit Schiff und Pferdekutsche zum Weihnachtsmarkt, wo jedes Kind eine Naschtüte bekam.

von Arne Peters

06. Dezember 2019, 18:55 Uhr

Eckernförde | Diesmal kam er ganz stilecht mit Mitra und Bischofsstab: Der Nikolaus ließ sich am Freitagabend wie jedes Jahr mit dem Boot am Eckernförder Hafen absetzen, wo er eine kleine Kinderschar in Empfang nahm. Wahrscheinlich wird das feuchte Wetter die meisten Eltern davon abgehalten haben, mit ihren Kindern an dem Nikolaus-Sternmarsch teilzunehmen, der zuvor von der Borbyer Kirche und dem Stadthallen-Vorplatz an den Hafen führte.

Mit dem Nikolaus in der Pferdekutsche

Die, die aber dabei waren, können was erzählen: Einige Kinder durften mit dem Nikolaus in der Pferdekutsche von Klaus Peper aus Rendsburg mitfahren. Mit großen Augen und offenen Mündern schauten sie den Mann mit dem weißen Rauschebart an, hinter dem ein Mitarbeiter der Eckernförde Touristik und Marketing Gesellschaft (ETMG) steckte.

Arne Peters

Einige Runden mit dem Karussell

Mit Musik von den Spielmannszügen Drums & Pipes und der TuS Eckernförde ging es zum Weihnachtsmarkt, wo sich der Nikolaus in den Feuerwehrwagen des Kinderkarussells setzte. Und auch hier durften die Kinder mit ihm einige Runden drehen.

Naschtüten für alle

ETMG-Geschäftsführer Stefan Borgmann hörte noch das eine oder andere Gedicht ab. Dabei zeigten sich manche Kinder erstaunlich textsicher. Sogar „Der Pfefferkuchenmann“ war in voller Länge dabei. Das gab natürlich eine Naschtüte vom Nikolaus. Aber auch die Kinder, die kein Gedicht aufsagten, gingen nicht leer aus.