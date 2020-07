Ausbau St.-Nicolai-Straße : Nico Krambeck und Sascha Steindl-Steinmann bleiben beim Bürgerbegehren

Die Kaufmannschaft St.-Nicolai-Straße hat bereits über 1200 Unterschriften gesammelt. Ein Bürgerentscheid muss nicht zwingend folgen.

Eckernförde | Viele Passanten in der St.-Nicolai-Straße suchen zurzeit das Gespräch mit den Kaufleuten, auch mit Sascha Steindl-Steinmann und Nico Krambeck, Sprecher der Kaufmannschaft. Diese startete am 11. Juli das Bürgerbegehren in Bezug auf den von der Ratsversammlung beschlossenen barrierefreien Umbau der St.-Nicolai-Straße. Alle Fraktionen haben sich zu diesem Vorgang geäußert, zuletzt auch die Beiräte der Stadt (wir berichteten).

Und wie reagiert die Kaufmannschaft? „Wir haben das Gefühl, es gibt so etwas wie einen Wettbewerb. Wer schafft es, das Bürgerbegehren zu kippen?“, sagt Sascha Steindl-Steinmann auf EZ-Nachfrage. Nico Krambeck bekräftigt: „Das Bürgerbegehren wird durchgezogen.“

Die Zahlen scheinen ihnen Recht zu geben. Bereits jetzt haben über 1200 Eckernförder auf den Listen unterschrieben. Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren werden 1536 Unterschriften benötigt. Von vielen Senioren, auch von denjenigen, die mit dem Rollator unterwegs sind, bekämen sie positive Resonanz und viel Unterstützung für ihr Ansinnen, berichten Krambeck und Steindl-Steinmann. Nicht die St.-Nicolai-Straße sei für die Senioren das Problem, sondern vielmehr die Kieler Straße. Nach Meinung der beiden Sprecher verdeutlicht das Instrument Bürgerbegehren viele Defizite im Projektverlauf „Barrierefreier Umbau St.-Nicolai-Straße“. Kaufmannschaft und Anlieger, unter ihnen auch Vermieter, seien nicht rechtzeitig beteiligt worden. „Dabei sind Einzelhandel und Vermietung, sprich Tourismus, wichtige Arbeitgeber in Eckernförde“, so Steindl-Steinmann. Des Weiteren haben Geschäftsleute, die nicht ihren ersten Wohnsitz in Eckernförde haben, kein Rederecht in der Einwohnerfragestunde der Ratsversammlung. Das trifft auch für den Vorsitzenden des Wirtschaftskreises Eckernförde zu. „Auf diese Weise werden wir mundtot gemacht“. Für das Bürgerbegehren haben die Organisatoren sechs Monate Zeit. „Wir wissen, dass wir die Zahlen erreichen. Aber das heißt nicht, dass wir zwingend einen Bürgerentscheid wollen“, sagt Nico Krambeck. Vielmehr wolle man die Rückkehr zur Sachlichkeit: „Wir sind redebereit, um eine gute Lösung für alle zu suchen.“ Die Politik dürfe aber nicht vergessen, dass es um Arbeitsplätze und Existenzen gehe. Den von der Politik beschlossenen Umbau in der Form lehnen die Kaufleute ab. Ihnen schwebt die Abflachung des Buckels bei Beibehaltung der Seiten vor. Das ergebe eine Barrierefreiheit, mit der viele Senioren nach eigener Aussage gut leben könnten, so die Sprecher. Auf diese Weise werde der Charme der Altstadtstraße erhalten.