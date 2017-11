Internationale Aktion auch in Sehestedt : New York – Paris – Sehestedter Kanaltreff

vergrößern 1 von 2 Foto: sopha 1 von 2

Sehestedt | Die Kraft der Leuchtstäbe war begrenzt. Aufgestellt im Innern des Sehestedter Kanaltreffs sorgen sie für oranges Licht in der unmittelbaren Umgebung. Auch wenn das Gebäude am Kanal-Nordufer nicht kilometerweit erstrahlte, so sorgte die Aktion dennoch für die gewünschte Aufmerksamkeit.

„Mit der Farbe Orange sagen wir Nein zu Gewalt gegen Frauen“, erklärte Rita Koop. Die Sehestedter Bürgermeisterin unterstützte die von Juliane Rumpf angeregte Aktion in Sehestedt. Die ehemalige Landwirtschaftsministerin ist Gemeinderatsmitglied in der Kanalgemeinde und Zonta-Mitglied. Sie fand in Rita Koop und Nadja Schwarz, der stellvertretenden Bürgermeisterin, sofort Mitstreiterinnen. „Wir wollen nicht schweigen“, sagt Rita Koop. Darum schloss sich die Gemeinde einer internationalen Aktion an: „Orange your City“ wurde von UN Women initiiert. Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) werden als Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen und des Widerstandes öffentliche Gebäude in oranges Licht getaucht – in New York ebenso wie in Amsterdam oder Paris, in Hamburg (in diesem Jahr der Klosterstern), in Kiel (der Rathausturm) – und in Sehestedt der Kanaltreff.

Die Leuchten und die Ankündigung der Aktion hatten die Besucher von Markttreff und Imbiss neugierig gemacht. Genau das wollten die drei Sehestedterinnen – Aufmerksamkeit erzeugen. „Wir halten das für wichtig“, erklärt Rita Koop. „Noch immer haben viele Frauen Angst, sich Hilfe zu suchen“. Sie sind wirtschaftlich von den Männern abhängig. „Sie befürchten, vor dem Nichts zu stehen“, ergänzt Nadja Schwarz.

Denn meist sind die Frauen in Minijobs beschäftigt oder widmen sich ausschließlich der Erziehung der Kinder. Und: „Gewalt an Frauen kommt in allen Schichten vor“, betont Juliane Rumpf – was auch die Beraterinnen von Via und Frauenhaus immer wieder erklären. Vielleicht gibt es sie auch in Sehestedt, das mochte Bürgermeisterin Koop nicht ausschließen.

Zonta International hat 2012 die Aktion „Zonta-Says-No“ ins Leben gerufen, mit der die weltweit agierenden Clubs auf das Problem der Gewaltausübung gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen. „Der Zonta Club Kiel unterstützt beispielweise regelmäßig das Kieler Frauenhaus und das Autonome Mädchenhaus“, erklärt Juliane Rumpf. Im Internet kam der Hinweis von einem männlichen Leser, dass finanzielle Hilfe auch jederzeit im Rendsburger Frauenhaus willkommen ist.