Mix aus internationalen Melodien : Neujahrskonzert in Gettorf mit dem Trio Sing Your Soul

Am 4. Januar tritt wieder das Trio „Sing Your Soul“ beim Neujahrskonzert in Gettorf auf.

30. Dezember 2019, 15:44 Uhr

Gettorf | Schon traditionell ist das Trio „Sing Your Soul“ mit Ulrich Lehna (diverse Klarinetten), Meike Salzmann (Konzertakkordeon) und Joachim Roth (Kontrabass) Anfang Januar mit einem Neujahrskonzert in der St.-Jürgen-Kirche in Gettorf zu Gast. Dieses Mal gibt es am Sonnabend, 4. Januar, um 17 Uhr wieder einen einzigartigen Mix aus schottischen, bretonischen, finnischen, russischen und italienischen Melodien sowie maritimen Klassikern.

Es geht temperamentvoll zu – zum Beispiel mit finnischem Tango, dem Tango, „der aus der Kälte kommt“. Natürlich darf auch der Vergleich mit dem argentinischen Tango nicht fehlen. Leidenschaft, Wut und Eleganz zeichnen Milonga und Tango cancion aus. Ebenfalls temperamentvoll sind die schottischen und bretonischen Melodien, die sofort die Weite der Graslandschaften und das Rauschen des Meeres heraufbeschwören. „Biscaya“ darf auch nicht fehlen, wenn Bilder von Windjammern und Großseglern vorüberziehen.

Das Duo „Sing Your Soul“ hat im abgelaufenen Jahr wieder deutschlandweit auf vielen Konzertreisen Begeisterungsstürme entfacht, wie man den Pressekritiken auf der Homepage entnehmen kann.

Ergänzt wird das Duo von dem Kontrabassisten Joachim Roth aus Kronshagen, der schon seit vielen Jahren eine klangliche Bereicherung des Duos darstellt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Kollekte für Musiker und Kirche wird gebeten. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.sing-your-soul.jimdo.com