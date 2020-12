Eckernförde : Neujahrsgruß von Bürgervorsteherin Karin Himstedt und Bürgermeister Jörg Sibbel

Trotz Corona zeigt sich die Stadt stark genug, um auch die Entwicklung im kommenden Jahr positiv zu gestalten.

von Arne Peters

30. Dezember 2020, 16:36 Uhr

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

bei einem Jahresrückblick werden gerne die positiven Ereignisse und Erfolge in den Vordergrund gestellt. Tatsächlich rücken diese in diesem Jahr aber in die zweite Reihe. Die Corona-Pandemie hat unseren persönlichen Alltag durcheinander gewirbelt; sie überschattet seit März alle Lebensbereiche.

Viele Eckernförderinnen und Eckernförder haben eine Welle der Hilfsbereitschaft in Bewegung gesetzt. Binnen kürzester Zeit haben sich Projekte wie die von den Familienzentren initiierte Aktion „Nachbarschaftshilfe“ verbreitet, die all denen Hilfe anbieten, die sie benötigen. Daneben konnte auch trotz fehlender Geschäftsöffnungen der lokale Einzelhandel mit einem Gutschein-Projekt unterstützt werden. Die Schulen mussten innerhalb weniger Tage von Präsenz- auf digitalen Unterricht umstellen. Solidarität, Wirtschaftsförderung und Entwicklung zeigen den positiven Weg auf, den wir in Eckernförde in dieser schweren Zeit gemeinsam gehen.

Lassen wir von den vielen Ereignissen einige noch einmal Revue passieren: Anfang des Jahres hat die Stadt ein Interessenbekundungsverfahren für ein kommerzielles Kino in Kombination mit einem Lebensmittelhandel auf der jetzigen Skateanlage am Schulweg gestartet. Voraussichtlich wird der erste Spatenstich 2022 erfolgen. Doch zunächst soll auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein neuer Bewegungspark mit Skateanlage entstehen. Die Planungen, an denen auch Kinder und Jugendliche beteiligt worden sind, laufen auf Hochtouren.

Diese Art von Beteiligung wird künftig verstärkt in Eckernförde gelebt werden. Die Koordinatorin für Einwohnerbeteiligung hat bereits ihre Arbeit aufgenommen und praktische Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es Anfang nächsten Jahres losgehen kann.

Damit auch die wirtschaftliche Entwicklung weiter vorangetrieben wird, hat die Stadt zusammen mit der Gemeinde Goosefeld beschlossen, ein interkommunales Gewerbegebiet zu entwickeln. Die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen ist dringend nötig, da in Eckernförde bald keine Gewerbeflächen mehr zur Verfügung stehen. Das zukünftige Gewerbegebiet umfasst 8,5 Hektar. Als erstes Unternehmen hat die Firma „punker“ ihr Ansiedlungsinteresse auf 4,5 Hektar bekundet. Erfreulicherweise verbleibt so nicht nur eine Traditionsfirma in der Region, sondern auch rund 300 wohnortnahe Arbeitsplätze.

Auch mit einem flächendeckenden Glasfaserausbau durch die Stadtwerke Eckernförde GmbH und die Stadtwerke SH fördert Eckernförde seine Attraktivität. In den nächsten Jahren soll jede Wohneinheit im Stadtgebiet mit einem Glasfaserkabelanschluss versorgt sein.

Die Sanierung der Stadthalle ist fortgesetzt worden. So kann sie voraussichtlich im Frühjahr wieder als Veranstaltungsort und als Standort der Stadtbücherei sowie der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH genutzt werden.

Auf kultureller Ebene hat die Stadt ihre Veranstaltungen im Zuge der Corona-Pandemie absagen müssen oder coronakonforme Darbietungen angeboten. Umso erfreulicher ist es, dass das Internationale Naturfilmfestival Green Screen eine positive Bilanz für dieses besondere Jahr ziehen kann. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern zu bedanken, die sich 2020 für unsere Stadt ehrenamtlich engagiert haben. Ihr Engagement macht unsere Stadt erst lebendig.

Zu den Aufgaben, die uns auch in der Zukunft beschäftigen werden, gehören neben der weiteren Verbesserung der kommunalen Finanzen auch Maßnahmen der Fassadensanierung im Schulzentrum Süd, der Sanierung von Sporthallen und -anlagen und die Sanierung von Straßen. Außerdem verfolgen wir die Weiterentwicklung des Stadtumbauprojektes „Binnenhafen-Nooröffnung“ sowie weitere Umsetzungen aus dem Radverkehrskonzept und dem integrierten Klimaschutzkonzept. Auch der barrierefreie Umbau der St.-Nicolai-Straße und die Nachnutzung der Willers-Jessen-Schule sowie Planungen zum Hochwasserschutz und zum Bau einer Feuerwehrwache Süd finden sich auf der städtischen Aufgabenliste.

Der vor wenigen Tagen verabschiedete Haushalt 2021 weist bei einem Gesamtvolumen von rund 53 Millionen Euro einen Jahresüberschuss in Höhe von 885 000 Euro aus und bildet eine gute Grundlage für die Vollendung begonnener Projekte und für die Realisierung neuer Vorhaben.

Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Bei einer Fortsetzung des bisherigen guten

Zusammenwirkens von Bürgerschaft, Vereinen, Rat und Verwaltung sind wir gemeinsam stark genug, auch weiterhin die Entwicklung Eckernfördes positiv zu gestalten und unsere Stadt lebens- und liebenswert zu erhalten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit, Erfolg sowie viel Glück im Jahr 2021.