Kreistreffen der Kyffhäuser in Rieseby : Neues Kreiskönigspaar für die Kyffhäuser

Kyffhäuser ehren das Kreiskönigspaar

von shz.de

23. September 2018, 15:35 Uhr

Silke Otto und Söncke Buggel sind neue Kreiskönigin und neuer Kreiskönig des Kyffhäuserkreisverbandes Eckernförde. Jugendkönigin wurde Friederike Bieberich, zum Jugendkönig wurde Dannie Ludewig ernannt. Die Kreiskönigin und die Jugendkönigin gehören beide zur Kyffhäuserkameradschaft Kosel, der Kreiskönig und der Jugendkönig sind Mitglieder in Owschlag.

Bei den Kreismeisterschaften am 3. März in Owschlag hatten sich die Vier gegen die Konkurrenz durchgesetzt und mit einem Schuss mit dem Luftgewehr auf zehn Meter das beste Ergebnis erzielt. Beim Kreistreffen der Kyffhäuserkameradschaften des Altkreises Eckernförde am Wochenende in Rieseby wurden sie geehrt. Auch der Kreispokal der Vorsitzenden, bei dem jeder Schütze zehn Schuss auf 50 Meter mit dem Kleinkaliber abgibt, wurde verliehen: In diesem Jahr geht die Trophäe an die Kyffhäuserkameradschaft Kosel.

Die Ehrungen der erfolgreichen Schützen waren ein Tagesordnungspunkt des Kreistreffens der Kyffhäuserkameradschaften des Altkreises Eckernförde. Auch eine Kranzniederlegung am Ehrenmal zum Gedenken an alle Kriegsopfer und Opfer von Gewaltherrschaften sowie Totenehrung standen genauso auf dem Plan wie eine gemeinsame Kaffeetafel.

34 Aktive von den Kyffhäuserkameradschaften Rieseby, Eckernförde, Owschlag und Kosel nahmen an der Veranstaltung teil. Sie würden sich auf verschiedenen Schießveranstaltungen treffen, sagte der Kreisvorsitzende Detlef Damm. „Es ist schon wichtig, dass man auch mal andere Personen aus anderen Kameradschaften kennen lernt“, meinte er.